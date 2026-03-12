Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

Teatro, Regione Lombardia e don Claudio Burgio insieme per i giovani

In foto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, insieme a don Burgio nel corso dell’incontro promosso da Regione Lombardia a teatro a Varese con tanti giovani presenti

Caruso: cultura e dialogo aiutano a uscire da situazioni di fragilità

Il racconto in prima persona delle storie di ragazzi che hanno attraversato situazioni di fragilità diventa teatro-testimonianza, di fronte a 1.300 studenti delle scuole superiori e alle classi terze delle scuole medie del territorio. È partito dal Multisala di Varese il progetto ‘Non esistono ragazzi cattivi. Cultura del rispetto: dialogo tra generazioni’. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra Regione Lombardia e l’Associazione Kayros, ha visto la partecipazione dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso.

Sul palco, a dialogare con alcuni giovani della comunità, don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, fondatore e presidente dell’Associazione, e Massimiliano Simari, autore della pagina social ‘Massi e Mino’.

Regione Lombardia e don Burgio a teatro: la cultura come spazio di incontro tra generazioni

“Con questa iniziativa – ha spiegato l’assessore Caruso – vogliamo ribadire che la cultura può diventare uno spazio autentico di incontro tra generazioni. Il teatro, quando nasce da storie vere e da esperienze vissute, riesce a parlare in modo diretto ai ragazzi e agli adulti. Grazie al prezioso lavoro della comunità di don Burgio, il dialogo sul palco diventa uno strumento concreto in grado di costruire comunità più consapevoli e aiuta i giovani a uscire da situazioni di fragilità. Come Regione continuiamo a porre al centro delle nostre politiche le nuove generazioni, mettendo in campo azioni capaci di valorizzarle”.

Don Burgio: colpiti dalla straordinaria partecipazione delle scuole

“Come comunità Kayros – ha aggiunto don Claudio Burgio – siamo profondamente colpiti dalla straordinaria partecipazione delle scuole. Non ci aspettavamo una risposta così importante da parte degli studenti, è un segnale che testimonia un forte bisogno di ascolto e di confronto autentico. Le testimonianze dei nostri ragazzi hanno trasmesso un messaggio di speranza concreto. Storia che dimostrano che la rinascita è possibile per chiunque e che il cambiamento è un’opportunità reale, a prescindere dagli errori del passato. È fondamentale che i giovani comprendano che nessuna caduta è definitiva e che, proprio attraverso la condivisione delle proprie fragilità, si possono costruire nuove consapevolezze”.

I prossimi appuntamenti a Gallarate e Milano

Il percorso prevede altri due incontri serali aperti al pubblico. Il primo è in programma il 18 marzo 2026 al museo MA*GA di Gallarate (VA), il secondo il 13 aprile al Teatro Dal Verme di Milano. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti con prenotazione consigliata a questo link.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima