Codogno, Regione interviene per risolvere le criticità in stazione

L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, interviene in seguito alle segnalazioni di criticità e disagi da parte dei pendolari alla stazione ferroviaria di Codogno

Garantita la presenza di personale Trenord per fare il biglietto a bordo

“Voglio tranquillizzare i pendolari di Codogno che si sono lamentati in seguito alle criticità emerse con la chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria e il guasto della macchinetta emettitrice: mi sono immediatamente attivato con i vertici di Trenord per porre rimedio alla situazione e sin dalle prime ore del mattino il personale viaggiante permetteva ai viaggiatori di fare il biglietto a bordo treno senza alcun sovrapprezzo. Ma non solo: in assenza di una nuova macchinetta emettitrice, Trenord ha peraltro garantito la presenza di personale in stazione a Codogno che permetterà ai pendolari di fare il biglietto per il proprio viaggio”. Così l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, interviene in seguito alle segnalazioni di criticità e disagi da parte dei pendolari alla stazione ferroviaria di Codogno (LO).

“Comprendo le difficoltà e le preoccupazioni dei cittadini che quotidianamente devono prendere il treno – conclude Lucente – proprio per questo ho deciso di intervenire prontamente, con l’obiettivo di risolvere una criticità imprevista. Nei prossimi giorni, inoltre, si provvederà, all’interno dei locali della stazione, all’installazione di una nuova macchinetta automatica per l’emissione dei titoli di viaggio. Stiamo lavorando per alleviare i disagi dei cittadini”.

