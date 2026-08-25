Doppio trapianto di polmoni e sostituzione della valvola mitralica 

Per la prima volta in Italia un unico intervento, durato oltre dieci ore, in un paziente di 66 anni è stato eseguito un doppio trapianto di polmoni e di sostituita la valvola mitralica. È l’eccezionale operazione eseguita al Policlinico di Milano dalle équipe di Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica e Trapianti di Polmone con l’Anestesia e Terapia Intensiva Adulti.

Un intervento ad alta complessità

Un intervento combinato di altissima complessità su un paziente proveniente da fuori Regione, affetto da una grave patologia polmonare associata a insufficienza severa della valvola mitralica, già precedentemente trattata in altro centro. L’équipe, per prima cosa, ha provveduto alla sostituzione chirurgica della valvola mitralica, eseguita a cuore fermo e in circolazione extracorporea e dopo aver fatto ripartire il cuore, si è proceduto al trapianto di entrambi i polmoni. Il paziente sta bene ed è stato dimesso a casa.

Trapianto di polmoni e sostituzione della valvola mitralica, due patologie condizionanti

“Ci siamo trovati – spiega Lorenzo Rosso, che ha guidato il team durante il lungo intervento ed è specialista della Chirurgia Toracica e Trapianti di Polmone diretta da Mario Nosotti – di fronte a una situazione nella quale le due patologie si condizionavano a vicenda: il paziente non poteva essere sottoposto al trapianto senza aver prima risolto il problema della valvola mitralica, ma le sue condizioni polmonari rendevano estremamente rischioso affrontare separatamente l’intervento cardiaco . Abbiamo quindi deciso di unire le due procedure in un’unica operazione. È stata di eccezionale complessità ma resa possibile dalla stretta collaborazione tra cardiochirurghi, chirurghi toracici e anestesisti. Il decorso post-operatorio è stato positivo: il paziente è stato dimesso in ottime condizioni. È un risultato particolarmente importante anche perché, per pazienti con condizioni cliniche di questo tipo, in molti centri il trapianto non rappresenta un’opzione concretamente percorribile”.

Paziente già sottoposto a intervento

“Il paziente era già stato precedentemente sottoposto in un altro centro, a correzione dell’insufficienza valvolare mitralica per via transcatetere, non potendo effettuare un intervento chirurgico – chiarisce Guido Gelpi, del team di Cardiochirurgia diretto da Stefano Carugo -. Dopo un anno, l’insufficienza della valvola mitrale era tornata severa, per questo motivo non vi era altra possibilità che l’intervento combinato su cuore e polmoni, così complesso ed eseguito con tecniche mini-invasive per l’accesso non convenzionale. La precisa pianificazione preoperatoria ha permesso una efficace gestione dei tempi chirurgici e dei ruoli delle figure professionali fondamentali al buon esito dell’intervento”.

La gestione del doppio trapianto di polmoni e sostituzione della valvola mitralica

Il 66enne era stato inserito in lista d’attesa per il trapianto polmonare e, al momento della disponibilità degli organi, aveva la priorità sulla base dei criteri clinici previsti. Il donatore si trovava in Lombardia e l’intervento è stato quindi organizzato coordinando in tempi molto stretti tutte le professionalità necessarie. La presenza nello stesso ospedale di competenze altamente specialistiche in ambito cardiochirurgico, toracico, trapiantologico e anestesiologico ha consentito di pianificare e portare a termine una procedura che richiedeva una gestione multidisciplinare in ogni sua fase.

Stocco (Dg Policlinico): un risultato straordinario

“Questo intervento – sottolinea Matteo Stocco, Direttore generale del Policlinico di Milano – rappresenta un risultato straordinario per il Policlinico di Milano e dimostra cosa significhi poter mettere a disposizione dei pazienti competenze diverse e di altissimo livello all’interno di un unico grande ospedale. Di fronte a un caso per il quale le possibilità terapeutiche erano estremamente limitate, i nostri operatori hanno costruito insieme una soluzione innovativa e mai realizzata in Italia.”

La capacità di fare squadra

“È questa capacità di fare squadra, unendo assistenza, esperienza e altissima specializzazione, che permette a un ospedale pubblico come il nostro di affrontare le sfide cliniche più complesse e di offrire una possibilità di cura anche a pazienti provenienti da altre Regioni”.

La tradizione del Policlinico di Milano nei trapianti di polmone

L’intervento si inserisce nella lunga tradizione del Policlinico di Milano nella trapiantologia polmonare, iniziata oltre quarant’anni fa e segnata da numerosi primati. Proprio qui sono state sperimentate e introdotte procedure che hanno contribuito all’evoluzione di questa disciplina in Italia, fino alle più recenti tecnologie per il ricondizionamento degli organi. Un percorso che ha reso l’Ospedale milanese un centro di riferimento per i trapianti polmonari e per la gestione dei casi a più elevata complessità.

“L’intervento – conclude Matteo Stocco – conferma il ruolo del Policlinico di Milano come centro di riferimento per la chirurgia e la trapiantologia ad alta complessità. Un risultato reso possibile non da una singola procedura, ma dall’integrazione di professionalità e competenze differenti, chiamate a intervenire contemporaneamente su un paziente per il quale cuore e polmoni non potevano essere trattati separatamente”.