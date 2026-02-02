Logo Regione Lombardia

Milano, all’ADI Design Museum nascerà un museo dedicato a Gio Ponti

Due visitatori che guardano un quadro: presentata la web app dell’ADI Design Museum di Milano

Caruso: strategico sostenere un nuovo museo dedicato a un grande lombardo

Un nuovo museo dedicato a Gio Ponti all’interno dell’ADI Design Museum di Milano entro fine 2026. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, durante la conferenza stampa di presentazione di ‘IN-PLAY’, mostra inserita nel programma dell’Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026.

“Come assessorato alla Cultura – ha spiegato – abbiamo ritenuto strategico e fondamentale sostenere, proprio nella città di Milano, la nascita di un museo dedicato a un grande visionario come Gio Ponti. Si tratta di una iniziativa che abbiamo fortemente voluto e che sarà attuata grazie a un accordo tra Regione e ADI: un modello virtuoso di collaborazione istituzionale al servizio della cultura”.

“Questo luogo – ha aggiunto Caruso – non sarà solo uno spazio espositivo, ma un punto di riferimento permanente per comprendere l’eredità culturale di una figura storica unica, capace di unire l’identità del design italiano a una visione internazionale. Nei giorni in cui il Paese sarà vetrina per il mondo grazie alle Olimpiadi, poter annunciare un museo dedicato a un grande lombardo, protagonista del design, dell’architettura del Novecento e del ‘fare italiano’ assume un significato ancora più forte, perché lega il racconto del nostro patrimonio culturale alla dimensione internazionale che i Giochi porteranno sul territorio”.

“Per la Lombardia – ha concluso l’assessore – questo progetto ha una grande valenza culturale e identitaria. Basti pensare che Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, è tra le sue opere più universalmente riconosciute”.

