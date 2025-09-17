Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-TRASPORTI, RIPRISTINATA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA MILANO-MALPENSA, LUCENTE: GRAZIE A TUTTO IL PERSONALE CHE HA LAVORATO CON EFFICIENZA E REATTIVITÀ

(LNews – Milano, 17 set) “Voglio ringraziare i tecnici, gli operai e tutto il personale di Ferrovie Nord che sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza e ripristinare la linea ferroviaria all’interno della galleria di Castellanza. In poco più di 36 ore, lavorando ininterrottamente, hanno saputo risolvere una criticità particolarmente complessa, dimostrando grande efficienza”.

Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, in seguito alla ripresa del servizio ferroviario, questa mattina intorno alle 8, sulla linea ferroviaria da e per l’aeroporto di Milano Malpensa. Lunedì scorso la circolazione tra Castellanza e Rescaldina era stata interrotta a causa di un incidente, dovuto ai lavori di un cantiere autostradale, che aveva perforato la galleria ferroviaria sottostante.

“Si tratta di un tratto ferroviario particolarmente importante e trafficato – ha aggiunto l’assessore – utilizzato da migliaia di viaggiatori che da Milano raggiungono Malpensa e viceversa, e dai pendolari che utilizzano la linea, che serve anche l’Ovest della Lombardia sino ad arrivare a Novara. Comprendo i disagi dei viaggiatori, che hanno dovuto subire alcuni disagi non dipendenti tra l’altro dalla nostra volontà, ma in questo caso voglio sottolineare l’ottimo lavoro svolto da Ferrovie Nord, dimostrando un alto livello di reattività e restituendo un servizio alla clientela completo in poche ore”. (LNews)

