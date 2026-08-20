Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Risorse idriche
  • Ottimizzato per il web da: paolo bassi
  • Ottimizzato per il web da: paolo bassi

Siccità in Lombardia: risorse idriche -52%, previsti miglioramenti

siccità lombardia deficit risorse

Assessore Sertori: il passivo delle nostre riserve è comunque inferiore al minimo toccato nel 2022

“La situazione generale delle riserve idriche, su scala regionale, è analoga a quella della settimana scorsa con un deficit generale attestato su -52%, comunque meglio del minimo raggiunto nel 2022”. Così Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo risorsa idrica. Ecco la situazione in dettaglio:

L'assessore regionale Massimo Sertori

Bacino del Ticino-lago Maggiore

la situazione resta la più seria. Il lago Maggiore è a -40, poco meglio di qualche giorno fa quando ha raggiunto -46 sullo zero idrometrico. La leggera risalita è conseguenza dell’erogazione limitata di soli 60 m3/s, prossima ai minimi storici. Fino ad ora gli afflussi da monte, nonostante i contributi dagli invasi idroelettrici del Fiume Toce e dal lago di Lugano ad opera del Canton Ticino, sono comunque rimasti ai minimi storici.

Bacino dell’Adda-lago di Como

I temporali post Ferragosto, in particolare in Valtellina, hanno fatto migliorare la situazione, il lago di Como è risalito di qualche cm (oggi è -19 sullo zero idrometrico dopo aver mantenuto livelli prossimi a – 30 fino al 15 agosto), vista la moderata ripresa degli afflussi al lago dovuti alle precipitazioni è stato possibile incrementare l’erogazione nell’emissario che attualmente si attesta a circa 100 m3/s.

Bacini idrografici dei fiumi Brembo e Serio

Hanno beneficiato dei temporali che hanno interessato la Valtellina e gli invasi sono in ripresa.

Bacino dell’Oglio-lago d’Iseo e del Chiese-lago d’Idro

Per entrambi i fiumi le riserve stanno leggermente risalendo, sia come invasi a monte sia come livelli del lago.

Bacino del Mincio-lago di Garda

Il lago, pur essendosi abbassato fino a +51 sullo zero idrometrico, tiene e garantisce un’erogazione sostenuta nell’emissario.

“Per un miglioramento generale della situazione in Lombardia – conclude Massimo Sertori – si attendono i contributi delle precipitazioni del 20 e 21 agosto, e le instabilità previste per la settimana successiva”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima