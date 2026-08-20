Siccità in Lombardia: risorse idriche -52%, previsti miglioramenti

“La situazione generale delle riserve idriche, su scala regionale, è analoga a quella della settimana scorsa con un deficit generale attestato su -52%, comunque meglio del minimo raggiunto nel 2022”. Così Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo risorsa idrica. Ecco la situazione in dettaglio:

Bacino del Ticino-lago Maggiore

la situazione resta la più seria. Il lago Maggiore è a -40, poco meglio di qualche giorno fa quando ha raggiunto -46 sullo zero idrometrico. La leggera risalita è conseguenza dell’erogazione limitata di soli 60 m3/s, prossima ai minimi storici. Fino ad ora gli afflussi da monte, nonostante i contributi dagli invasi idroelettrici del Fiume Toce e dal lago di Lugano ad opera del Canton Ticino, sono comunque rimasti ai minimi storici.

Bacino dell’Adda-lago di Como

I temporali post Ferragosto, in particolare in Valtellina, hanno fatto migliorare la situazione, il lago di Como è risalito di qualche cm (oggi è -19 sullo zero idrometrico dopo aver mantenuto livelli prossimi a – 30 fino al 15 agosto), vista la moderata ripresa degli afflussi al lago dovuti alle precipitazioni è stato possibile incrementare l’erogazione nell’emissario che attualmente si attesta a circa 100 m3/s.

Bacini idrografici dei fiumi Brembo e Serio

Hanno beneficiato dei temporali che hanno interessato la Valtellina e gli invasi sono in ripresa.

Bacino dell’Oglio-lago d’Iseo e del Chiese-lago d’Idro

Per entrambi i fiumi le riserve stanno leggermente risalendo, sia come invasi a monte sia come livelli del lago.

Bacino del Mincio-lago di Garda

Il lago, pur essendosi abbassato fino a +51 sullo zero idrometrico, tiene e garantisce un’erogazione sostenuta nell’emissario.

“Per un miglioramento generale della situazione in Lombardia – conclude Massimo Sertori – si attendono i contributi delle precipitazioni del 20 e 21 agosto, e le instabilità previste per la settimana successiva”.