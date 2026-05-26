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Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile
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A Palazzo Lombardia incontro Regione-comitati dei pendolari dei treni

L'assessore Lucente ha incontrato i rappresentanti dei viaggiatori sui treni in Lombardia, al centro l’adeguamento dell’orario ferroviario: in foto un mezzo di Trenord

Lucente: fra gennaio e aprile 2026 sono circolati 274.000 mezzi regionali

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato a Palazzo Lombardia i rappresentanti dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori, degli utenti e dei comitati dei pendolari dei treni nominati nella Conferenza del Tpl – Trasporto pubblico locale. All’ordine del giorno, l’adeguamento dell’orario ferroviario, che sarà in vigore dal 14 giugno 2026, le principali interruzioni delle reti ferroviarie e l’andamento del servizio ferroviario regionale.

I partecipanti al tavolo dei comitati dei pendolari dei treni in Lombardia

Al tavolo erano presenti Marco Longoni di Assoutenti Lombardia; Bruno Lagrotteria di Udicon – Unione per la difesa dei consumatori; Manuel Cairati del Comitato pendolari Gallarate Milano; Franco Aggio dell’associazione Milano Mortara Alessandria; Francesco Ninno del Comitato pendolari del Meratese; Andrea Mazzucotelli del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno; Giorgio Dahò del Comitato pendolari Milano Lecco.

Lucente: incontro periodico per scambiare informazioni

In foto l’assessore di Regione Lombardia ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente durante l’incontro con i pendolari del servizio ferroviario“Come faccio ormai periodicamente da quando sono assessore ai Trasporti – ha sottolineato l’assessore Lucente – ho voluto incontrare i rappresentanti di viaggiatori e dei consumatori. Un confronto importante, uno scambio di informazioni prezioso per accogliere le esigenze e le istanze dei territori e allo stesso tempo aggiornare tempestivamente gli utenti e i pendolari delle decisioni assunte da Regione Lombardia in ambito trasportistico”.

“L’impegno di Regione Lombardia – ha ribadito l’assessore – è totale nel cercare di fornire il miglior servizio possibile ai cittadini, tenendo conto dei numerosi interventi infrastrutturali che interesseranno il territorio nei prossimi mesi. I risultati, come riferisce Trenord, sono incoraggianti: fra gennaio e aprile 2026 in Lombardia sono circolati 274.000 treni regionali, con oltre 75 milioni di passeggeri”.

“Nel primo quadrimestre ha utilizzato il treno il 9% in più dei viaggiatori, rispetto allo stesso periodo del 2025, con picchi del 20% nei festivi. Segnali – ha concluso Lucente – che dimostrano come il treno sia una scelta sempre più conveniente e consapevole per ogni tipo di spostamento”.
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