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In Valle Sabbia supporto a Polizia locale per gestire flusso turistico

La Russa: interventi efficaci e coordinati per la gestione dei flussi turistici

Più pattuglie sul territorio, controlli rafforzati e servizi di Polizia locale estesi anche nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi soprattutto durante i periodi di maggiore afflusso turistico nell’area della Comunità montana della Valle Sabbia. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

L’accordo per aumentare la sicurezza della Polizia locale in Valle Sabbia

L’iniziativa nasce da una richiesta condivisa tra istituzioni locali (Comunità montana della Valle Sabbia e Comuni convenzionati) e Prefettura che hanno evidenziato la necessità di rafforzare il coordinamento tra le forze di sicurezza e di intensificare i servizi quando l’aumento delle presenze genera criticità per la viabilità.

La Russa: garantiamo una presenza più capillare degli agenti

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa intervenuto a sostegno delle risorse stanziate per la Polizia locale nella Comunità Montana della Valle Sabbia“L’intesa – ha affermato l’assessore La Russa – punta a garantire una presenza più capillare degli agenti, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla gestione del traffico lungo le principali arterie della zona, spesso interessate da flussi intensi di veicoli diretti verso il lago di Garda, il lago d’Idro e le località turistiche del Trentino-Alto Adige”.

“L’accordo approvato – ha concluso La Russa – si inserisce nel quadro delle politiche regionali per la sicurezza urbana, che promuovono la collaborazione tra enti locali e incentivano forme di gestione associata dei servizi di Polizia locale. L’obiettivo è quello di rendere sempre più efficaci e coordinati gli interventi a tutela dei cittadini”.

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