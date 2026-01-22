A Palazzo Lombardia il treno di cioccolato dei record

Palazzo Lombardia si prepara a diventare il palcoscenico di un’impresa da record. Domenica 25 e lunedì 26 gennaio, la Regione ospiterà ‘The Winter Games Express’, il progetto internazionale che punta a entrare nel Guinness World Record come la scultura di cioccolato più lunga del mondo: un imponente treno di 55 metri per 23 quintali di peso.

L’opera, che celebra simbolicamente la corsa verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è stata realizzata da maestri pasticceri italiani e maltesi affiancati dai giovani studenti delle scuole e dei centri di formazione professionale (CFP). Sarà esposta in Piazza Città di Lombardia dal 25 al 27 gennaio.

In occasione della messa in opera del treno, domenica 25 gennaio il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia sarà aperto al pubblico con ingresso libero dalle ore 10 alle ore 18 (accesso dal Nucleo 1). Chi verrà avrà l’opportunità unica di ammirare il panorama della città e, contemporaneamente, assistere dal vivo in Piazza Città di Lombardia alle fasi cruciali di assemblaggio delle sezioni del treno, incontrando i pastry chef protagonisti del progetto.

Il momento più importante è previsto per lunedì 26 gennaio alle ore 12 con la misurazione ufficiale per il Guinness World Record alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Prevista la partecipazione del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Interverranno a presentare l’opera Andrea Bonati, presidente CAPaB (Consorzio Pasticceri di Bergamo), Luigi Groli, presidente CPA (Consorzio Pasticceri Brescia), Pierre Fenech, AD ITS Malta (Institute for Tourism Studies – Istituzione governativa), e Andrew Farrugia, pastry chef ITS Malta.

L’iniziativa, inserita nelle ‘Olimpiadi per la Cultura’, ha una forte impronta solidale: durante gli eventi saranno vendute speciali tavolette di cioccolato dedicate al ‘Winter Games Express’ e parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Cure Palliative ODV-ETS di Bergamo e allo St. Michael Hospice di Santa Venera (Malta), due realtà impegnate nell’assistenza alle persone gravemente malate nella fase finale della vita. (LNews)

mac