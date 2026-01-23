Logo Regione Lombardia

A Palazzo Lombardia treno di cioccolato da record e Belvedere aperto

La piazza Città di Lombardia ospiterà l'impresa record del treno di cioccalto che punta al Guinnes dei primati come opera più lunga. Domenica 25 gennaio aperto anche il Belvedere 'Berlusconi'

Il 26 gennaio la misurazione per entrare nel Guinnes dei primati

Un’impresa da record nello scenario di piazza Città di Lombardia, sede del Palazzo della Regione con un treno di cioccolato che punta al Guinnes dei primati. Domenica 25 e lunedì 26 gennaio, la piazza coperta più grande d’Europa ospiterà ‘The Winter Games Express‘, il progetto internazionale che mira a entrare nel Guinness World Record come il treno di cioccolato più lungo del mondo. Si tratta infatti di un’opera di 55 metri per 23 quintali di peso.

Treno di cioccolato punta a Guinnes dei primati

Il treno di cioccolato che verrà montato per entrare nel Guinnes dei primatiIl progetto è stato ideato da maestri pasticceri italiani e maltesi affiancati dai giovani studenti delle scuole e dei centri di formazione professionale (CFP) e sarà esposto in piazza Città di Lombardia dal 25 al 27 gennaio.

In occasione della messa in opera del treno, domenica 25 gennaio 2026 il Belvedere ‘Berlusconi’ al 39° piano di Palazzo Lombardia sarà aperto al pubblico, con ingresso libero, dalle ore 10 alle ore 18 (accesso dal Nucleo 1).

Fontana: ammirare città e vedere la costruzione del record

Il presidente Attilio Fontana sarà presente alla misuraziuone del treno di cioccolato per il Guinnes dei primati“Una nuova opportunità – commenta il presidente Attilio Fontana – per ammirare il panorama della città e, contemporaneamente, assistere dal vivo in piazza Città di Lombardia alle fasi cruciali di assemblaggio delle sezioni del treno, incontrando quindi i pastry chef protagonisti del progetto”.

Il momento più importante è quindi previsto per lunedì 26 gennaio alle ore 12 con la misurazione ufficiale per il Guinness World Record alla presenza del presidente della Regione Lombardia.

I presenti

Intervengono a presentare l’opera Andrea Bonati, presidente CAPaB (Consorzio Pasticceri di Bergamo), Luigi Groli, presidente CPA (Consorzio Pasticceri Brescia), Pierre Fenech, AD ITS Malta (Institute for Tourism Studies – Istituzione governativa), e Andrew Farrugia, pastry chef ITS Malta. Prevista la partecipazione del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Olimpiadi per la Cultura e beneficienza

Locandina per il trenino di cioccolatoL’iniziativa, inserita nelle ‘Olimpiadi per la Cultura‘, ha una forte impronta solidale.

Durante gli eventi, infatti, saranno vendute speciali tavolette di cioccolato dedicate al ‘Winter Games Express’ e parte del ricavato sarà quindi devoluto all’Associazione Cure Palliative ODV-ETS di Bergamo e allo St. Michael Hospice di Santa Venera (Malta), due realtà impegnate nell’assistenza alle persone gravemente malate nella fase terminale della vita.

