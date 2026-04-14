Regione Lombardia mette in campo 7 milioni di euro per supportare le attività storiche, ovvero negozi, botteghe e locali attivi ininterrottamente da almeno 40 anni. La Giunta regionale ha approvato la delibera relativa ai criteri del bando ‘Imprese storiche verso il futuro 2026‘, rinnovando, anche per quest’anno, la misura voluta dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi.

A chi è rivolta la misura

Il sostegno è rivolto alle Piccole e Medie Imprese – PMI iscritte nell’apposito elenco regionale che attuano investimenti per le seguenti finalità:

restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica;

sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi;

maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari turistici e commerciali;

passaggio generazionale e trasmissione di impresa.

Presidio economico, sociale e culturale

“Confermiamo anche quest’anno – evidenzia l’assessore Guidesi – il sostegno alle attività storiche riconosciute, un sostegno al rinnovo e al mantenimento di una tradizione pluridecennale. Si tratta di attività che conservano il segreto del successo: hanno vissuto contingenze molto difficili e le hanno superate. Regione Lombardia prova a proiettarle nel futuro con un aiuto concreto affinché rimangano un presidio economico di qualità, ma anche un presidio sociale e culturale”.

Il sostegno alle Attività storiche di Regione Lombardia

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al massimo del 50% delle spese considerate ammissibili. Il contributo è concesso nel limite massimo di 30.000 euro e l’investimento minimo è fissato in 5.000 euro. L’assegnazione delle risorse avverrà sulla base di una procedura valutativa con graduatoria finale. I progetti candidati e le relative domande devono essere presentate a Unioncamere Lombardia in modalità telematica.

Il bando ‘Imprese storiche verso il futuro’, dal 2022 al 2025, ha supportato 1.412 attività lombarde assegnando risorse per 25 milioni di euro, che hanno generato 50 milioni di euro di investimenti sul territorio. I contributi si affiancano alle altre iniziative attuate da Regione per valorizzare i negozi, i locali e le botteghe storiche, a cominciare dalla premiazione itinerante sui territori provinciali per la consegna del marchio identificativo, in collaborazione con le Camere di Commercio.