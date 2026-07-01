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Hospitality forum, si rafforza l’attrattività del territorio lombardo

Nella foto Tronzano, sul lago Maggiore, destinazione del turismo in Lombardia di cui si è parlato all'Hospitality Forum 2026

Massari: diamo ai viaggiatori più ragioni per visitare il nostro territorio

Tra gli elementi più importanti emersi all’Hospitality Forum 2026 che si è svolto a Palazzo Lombardia, c’è il trend positivo per il turismo nel nostro Paese. Una tendenza che si rivela ancora più forte nel settore alberghiero che, nel 2025, ha mostrato dinamiche di forte espansione, raggiungendo in Italia volumi di investimento pari a 2,35 miliardi di euro, in crescita del 27 per cento rispetto all’anno.

Hospitality Forum: non solo infrastrutture ma valore e riconoscibilità

In particolare, nel corso degli interventi è stato sottolineato come la forza di una destinazione non dipenda esclusivamente dalla disponibilità di infrastrutture o dalla quantità di posti letto, ma dalla sua capacità di essere riconoscibile, autentica e distintiva agli occhi dei visitatori.

Il futuro dell’hospitality è raccontare la Lombardia

“La Lombardia ha tutte le condizioni – ha spiegato l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari – per essere uno degli ecosistemi turistici più forti d’Europa. Il futuro dell’hospitality non dipenderà solo da quante camere costruiremo, ma da quante ragioni sapremo dare al viaggiatore per arrivare, fermarsi, spendere, tornare e raccontare la Lombardia”.

Lombardia riconosciuta per qualità e valore

“Abbiamo ha una base economica forte e una reputazione globale già riconosciuta. Dobbiamo proseguire – ha continuato – in una strategia che renda la Lombardia una destinazione più matura, più integrata e più attrattiva per gli investimenti. Una regione che venga scelta, non solo attraversata, ma vissuta e riconosciuta per qualità, identità e valore”.

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