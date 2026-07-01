Pubblicata la gara per il potenziamento della Paullese

Prosegue l’iter per completare il potenziamento della Paullese. È stata pubblicata la procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla Tratta B della strada statale 415, asse viabilistico fondamentale che intercetta il sistema delle tangenziali milanesi. Su questa direttrice, Regione Lombardia ha investito negli anni circa 285 milioni di euro per potenziare i collegamenti tra il Milanese, il Lodigiano e il Cremonese. Il bando di gara per il potenziamento della Paullese, pubblicato martedì 30 giugno, resterà aperto fino al 5 agosto 2026 per la presentazione delle offerte.

Terzi: da Regione 49,5 milioni di euro per consentire la realizzazione dell’opera

“Con la pubblicazione della gara per il potenziamento della Paullese, predisposta da Cal – evidenzia l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – rispettiamo gli impegni assunti e confermiamo la volontà di accelerare la realizzazione di un’opera fondamentale per la mobilità lombarda. Lo scorso 10 giugno abbiamo infatti incrementato il contributo regionale destinato alla Tratta B, portandolo da 17 a 39,5 milioni di euro, per consentire l’approvazione del progetto esecutivo e la pubblicazione del bando entro il mese di giugno, obiettivi entrambi raggiunti nei tempi programmati. Ora prevediamo di completare la procedura di gara per avviare i lavori entro l’inizio del 2027“.

Miglioramento delle connessioni tra Milano, Lodi e Crema

“Il potenziamento della Paullese – conclude Terzi – rappresenta un intervento strategico ed è un’opera prioritaria non solo per il Milanese, il Lodigiano e il Cremonese, ma per tutta la rete viabilistica lombarda. L’impegno della Regione è stato fattivo e concreto sui diversi lotti che hanno riguardato il raddoppio dell’intera direttrice. A lavori ultimati, il potenziamento efficienterà le connessioni tra Milano, Lodi e Crema eliminando le interferenze con la viabilità locale, migliorando la sicurezza, la fluidità della circolazione e anche la qualità degli spostamenti quotidiani di cittadini e imprese”.