LNotizie-Università, assessore Fermi: dai ranking mondiali una conferma dell’eccellenza lombarda

(LNotizie – Milano, 18 giu) “Questo risultato conferma la straordinaria qualità del sistema universitario lombardo e la sua crescente capacità di competere ai massimi livelli internazionali. Dopo aver avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i nostri atenei, posso testimoniare ogni giorno l’eccellenza dei docenti, dei ricercatori e degli studenti che ne rappresentano il vero punto di forza”.

L’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, commenta così il QS World University Rankings 2027.

La conferma del Politecnico di Milano come primo ateneo italiano per il dodicesimo anno consecutivo – aggiunge Fermi – accompagnata da un significativo avanzamento nella classifica mondiale, è motivo di grande orgoglio per tutta la Lombardia. Allo stesso tempo, è molto positivo il risultato ottenuto dall’Università degli Studi di Milano e, più in generale, dalle università lombarde, che continuano a distinguersi per qualità della ricerca, innovazione e capacità di attrarre talenti”.

“Particolarmente significativo è il riconoscimento della produttività scientifica dei nostri ricercatori, che rappresenta uno degli elementi più apprezzati a livello internazionale e contribuisce a rafforzare il prestigio dei nostri atenei. Come Regione Lombardia – conclude Fermi – continueremo a investire con convinzione nel mondo universitario e della ricerca, sostenendo percorsi innovativi e strumenti concreti che favoriscano la crescita del capitale umano, la competitività e lo sviluppo del territorio”. (LNotizie)

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