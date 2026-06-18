Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNotizie-Università, assessore Fermi: dai ranking mondiali una conferma dell’eccellenza lombarda

 

(LNotizie – Milano, 18 giu) “Questo risultato conferma la straordinaria qualità del sistema universitario lombardo e la sua crescente capacità di competere ai massimi livelli internazionali. Dopo aver avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i nostri atenei, posso testimoniare ogni giorno l’eccellenza dei docenti, dei ricercatori e degli studenti che ne rappresentano il vero punto di forza”.

L’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, commenta così  il QS World University Rankings 2027.

La conferma del Politecnico di Milano come primo ateneo italiano per il dodicesimo anno consecutivo – aggiunge Fermi – accompagnata da un significativo avanzamento nella classifica mondiale, è motivo di grande orgoglio per tutta la Lombardia. Allo stesso tempo, è molto positivo il risultato ottenuto dall’Università degli Studi di Milano e, più in generale, dalle università lombarde, che continuano a distinguersi per qualità della ricerca, innovazione e capacità di attrarre talenti”.

“Particolarmente significativo è il riconoscimento della produttività scientifica dei nostri ricercatori, che rappresenta uno degli elementi più apprezzati a livello internazionale e contribuisce a rafforzare il prestigio dei nostri atenei. Come Regione Lombardia – conclude Fermi – continueremo a investire con convinzione nel mondo universitario e della ricerca, sostenendo percorsi innovativi e strumenti concreti che favoriscano la crescita del capitale umano, la competitività e lo sviluppo del territorio”. (LNotizie)

dvd

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima