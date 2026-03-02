Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Cultura
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico

Istituti AFAM della Lombardia, dal 12 marzo al via il bando di Regione

In foto un conservatorio di un Istituto AFAM della Lombardia, protagonista del nuovo bando di Regione

Caruso e Fermi: sosteniamo cultura e innovazione per realtà di valore

Regione Lombardia rafforza il proprio sostegno agli istituti AFAMAlta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. È stato pubblicato il bando da 4 milioni di euro destinato a sostenere progetti innovativi, in apertura il 12 marzo 2026. La misura, promossa dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso di concerto con l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, punta a sviluppare nuove metodologie didattiche, rafforzare la ricerca applicata alle arti e consolidare il ruolo strategico degli istituti nel sistema culturale e creativo regionale.

Quali istituti possono partecipare

Le domande al bando, pubblicato sulla piattaforma regionale ‘Bandi e Servizi’ e disponibile a questo link, devono essere inviate entro il 4 maggio 2026. Possono partecipare gli istituti AFAM con sede legale o operativa in Lombardia e con corsi attivi nell’anno accademico 2025/2026. Sono finanziabili interventi nell’ambito dell’innovazione didattica e formativa, attraverso l’introduzione di strumenti digitali e metodologie avanzate. Sostegno per la digitalizzazione e le tecnologie innovative, tra cui realtà virtuale e aumentata, intelligenza artificiale, strumentazioni audio-video e sistemi multimediali. Ammessi al contributo regionale anche progetti dedicati all’inclusività, con azioni mirate a migliorare l’accessibilità dei percorsi formativi e a promuovere pratiche didattiche positive.

Caruso: investiamo su formazione e tecnologia per consolidare leadership

In foto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, che commenta l’apertura del bando dedicato agli istituti AFAM della Lombardia“Con questo intervento – afferma l’assessore Caruso – investiamo in modo concreto sulla qualità della formazione artistica lombarda. Gli istituti AFAM della Lombardia sono centri di eccellenza riconosciuti e rappresentano luoghi culturali importanti per la crescita dei giovani talenti”.

“Metterli nelle condizioni migliori per innovare significa – precisa Caruso – rafforzare l’intero comparto creativo e consolidare il posizionamento della Lombardia come punto di riferimento nazionale per l’alta formazione artistica”.

Fermi: connubio tra arte e innovazione valorizza i giovani talenti

In foto l’assessore regionale all’Innovazione, Alessandro Fermi, che commenta l’apertura del bando dedicato agli istituti AFAM della Lombardia“Il bando approvato in Giunta in autunno – aggiunge l’assessore Fermi –, a sostegno dei progetti innovativi promossi dagli istituti AFAM della Lombardia, rappresenta un segnale importante da parte di Regione nella valorizzazione del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con questa misura sosteniamo le realtà che decidono di coniugare creatività artistica e sperimentazione tecnologica per creare progetti in grado di generare valore culturale e sociale”.

“Innovazione e formazione – conclude Fermi –, con queste risorse, procedono insieme con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento e l’educazione delle giovani generazioni”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima