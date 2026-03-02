Regione Lombardia rafforza il proprio sostegno agli istituti AFAM – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. È stato pubblicato il bando da 4 milioni di euro destinato a sostenere progetti innovativi, in apertura il 12 marzo 2026. La misura, promossa dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso di concerto con l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, punta a sviluppare nuove metodologie didattiche, rafforzare la ricerca applicata alle arti e consolidare il ruolo strategico degli istituti nel sistema culturale e creativo regionale.

Quali istituti possono partecipare

Le domande al bando, pubblicato sulla piattaforma regionale ‘Bandi e Servizi’ e disponibile a questo link, devono essere inviate entro il 4 maggio 2026. Possono partecipare gli istituti AFAM con sede legale o operativa in Lombardia e con corsi attivi nell’anno accademico 2025/2026. Sono finanziabili interventi nell’ambito dell’innovazione didattica e formativa, attraverso l’introduzione di strumenti digitali e metodologie avanzate. Sostegno per la digitalizzazione e le tecnologie innovative, tra cui realtà virtuale e aumentata, intelligenza artificiale, strumentazioni audio-video e sistemi multimediali. Ammessi al contributo regionale anche progetti dedicati all’inclusività, con azioni mirate a migliorare l’accessibilità dei percorsi formativi e a promuovere pratiche didattiche positive.

Caruso: investiamo su formazione e tecnologia per consolidare leadership

“Con questo intervento – afferma l’assessore Caruso – investiamo in modo concreto sulla qualità della formazione artistica lombarda. Gli istituti AFAM della Lombardia sono centri di eccellenza riconosciuti e rappresentano luoghi culturali importanti per la crescita dei giovani talenti”.

“Metterli nelle condizioni migliori per innovare significa – precisa Caruso – rafforzare l’intero comparto creativo e consolidare il posizionamento della Lombardia come punto di riferimento nazionale per l’alta formazione artistica”.

Fermi: connubio tra arte e innovazione valorizza i giovani talenti

“Il bando approvato in Giunta in autunno – aggiunge l’assessore Fermi –, a sostegno dei progetti innovativi promossi dagli istituti AFAM della Lombardia, rappresenta un segnale importante da parte di Regione nella valorizzazione del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con questa misura sosteniamo le realtà che decidono di coniugare creatività artistica e sperimentazione tecnologica per creare progetti in grado di generare valore culturale e sociale”.

“Innovazione e formazione – conclude Fermi –, con queste risorse, procedono insieme con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento e l’educazione delle giovani generazioni”.