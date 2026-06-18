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Politecnico di Milano sempre al top delle classifiche internazionali

Politecnico di Milano (in foto) miglior ateneo in Italia e top nel mondo.

Fontana: in Lombardia talento, impegno e competenza trovano terreno fertile

“Mentre migliaia di studenti affrontano oggi (18 giugno 2026, ndr) la prova di maturità, dal QS World University Rankings 2027 arriva una bellissima notizia per la Lombardia che ci riempie di orgoglio e guarda al loro futuro: il Politecnico di Milano si conferma tra i migliori atenei del mondo e primo in Italia nelle più autorevoli classifiche internazionali”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando la graduatoria che vede il Politecnico di Milano miglior ateneo d’Italia e top nel mondo. “Un risultato straordinario  – continua – che premia qualità della didattica, eccellenza della ricerca, capacità di innovare e credibilità costruita nel tempo“.

Politecnico di Milano, sempre il miglior ateneo d’Italia

L'immagine mostra il presidente Attilio Fontana durante un suo intervento; immagine utilizzata in occasione dell'articolo riguardo il Politecnico di Milano tra i migliori atenei a livello internazionale

“Complimenti alla rettrice, ai docenti, ai ricercatori, al personale e agli studenti – continua Fontana – che ogni giorno contribuiscono a rendere il Politecnico un punto di riferimento internazionale. Questo traguardo dimostra che in Lombardia talento, impegno e competenza trovano terreno fertile per crescere competere massimi livelli”.

“Ai maturandi di oggi – conclude il presidente – dico: studiate, credete nei vostri sogni e abbiate il coraggio di puntare in alto. La Lombardia ha bisogno della vostra energia e delle vostre idee”.

 

 

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