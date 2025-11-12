Logo Regione Lombardia

Cultura
Istituti AFAM della Lombardia, da Regione 4 milioni per sostenerli

In foto un conservatorio di un Istituto AFAM della Lombardia, protagonista del nuovo bando di Regione

Caruso: così investiamo sui talenti e sulla ricerca artistica dei nostri giovani Fermi: queste realtà coniugano creatività e sperimentazione tecnologica

Regione Lombardia mette a disposizione un bando da 4 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di progetti innovativi negli istituti AFAM, le realtà di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica presenti sul territorio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, di concerto con l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi. La misura sostiene interventi che rafforzano le attività didattiche, culturali, creative e di ricerca, favorendo l’uso di nuove tecnologie, la sperimentazione e la collaborazione con università, musei, fondazioni, teatri e imprese culturali.

Istituti AFAM, i dettagli del bando della Regione Lombardia

Potranno partecipare gli istituti AFAM con sede o unità operativa in Lombardia e con corsi attivi. Ogni istituto potrà presentare una sola domanda. I progetti devono avere un valore complessivo compreso tra 400.000 euro e 2 milioni. Il contributo regionale potrà coprire fino al 75% delle spese ammissibili con un massimo di 1,5 milioni per progetto. I progetti dovranno concludersi entro marzo 2028. Il bando sarà pubblicato nei primi mesi del 2026 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

L’importanza degli istituti AFAM in Lombardia

In foto l’assessore di Regione Lombardia alla Cultura, Francesca Caruso, protagonista del prossimo bando a sostegno degli istituti AFAM“L’obiettivo – spiega Caruso – è migliorare la qualità della formazione e della ricerca in campo artistico, mettendo gli studenti nelle condizioni ideali per sviluppare le proprie capacità, favorendo anche l’inclusività. Negli istituti AFAM si formano i talenti che animeranno teatri, orchestre, studi di registrazione, compagnie e istituzioni”.

“Sostenere economicamente questi percorsi – aggiunge Caruso – significa investire nel futuro dei nostri giovani, permettendo loro di trovare, proprio in Lombardia, opportunità concrete di crescita e di lavoro adatte”.

Opportunità per unire cultura e innovazione

In foto l’assessore di Regione Lombardia all’Innovazione, Alessandro Fermi, protagonista del prossimo bando a sostegno degli istituti AFAM“Sono particolarmente felice – sottolinea Fermi – della presentazione di questo bando, che rappresenta un’importante opportunità per gli istituti AFAM lombardi, chiamati a coniugare creatività artistica e sperimentazione tecnologica in progetti capaci di generare valore culturale e sociale“.

“L’iniziativa – conclude Fermi – sottolinea come cultura e innovazione non siano ambiti separati, ma sempre più complementari. L’una alimenta la visione, l’altra ne rende possibile la realizzazione”.

I progetti in Lombardia

I progetti dovranno essere realizzati in Lombardia e potranno riguardare la creazione e l’aggiornamento di laboratori, l’introduzione di strumenti digitali e multimediali, l’utilizzo di tecnologie come realtà virtuale e aumentata, sistemi avanzati per la produzione musicale e audiovisiva e approcci inclusivi per studenti con disabilità. La misura finanzia interventi che potenziano le strutture e ne migliorano la funzionalità.

