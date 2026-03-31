Lombardia, 90 milioni per sostenere competitività e innovazione

Un sostegno ancora più concreto alla competitività e all’innovazione dell’ecosistema della ricerca lombardo attraverso risorse incrementate di 90 milioni che portano la dotazione complessiva a 246 milioni di euro. Saranno utilizzati per finanziare progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, realizzati attraverso partenariati tra PMI, grandi imprese e organismi di ricerca, con l’obiettivo di favorire investimenti di alto valore tecnologico.

Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’ Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, che definisce i criteri attuativi della seconda edizione della Misura ‘Collabora & Innova’ – Azione 1.1.3 ‘Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione’. Si tratta di uno degli interventi strategici del Programma Regionale FESR 2021-2027 a supporto della competitività e dell’innovazione dell’ecosistema della ricerca lombardo.

“Con questa nuova edizione di ‘Collabora & Innova’ – spiega l’assessore – rafforziamo uno degli strumenti più importanti per sostenere la competitività tecnologica del sistema lombardo. Favorire partenariati tra imprese e mondo della ricerca significa creare le condizioni per sviluppare innovazioni strategiche e per rendere ancora più solido il nostro ecosistema dell’innovazione. È un investimento sulla qualità, sulla crescita e sulla capacità del territorio di anticipare le sfide future”.

Questa è la seconda edizione della misura che già lo scorso anno ha visto una grande partecipazione e ha finanziato ben 71 progetti, coinvolgendo 395 soggetti tra imprese e organismi di ricerca, con una dotazione complessiva di 156 milioni di euro.

L’iniziativa punta a stimolare la collaborazione tra attori pubblici e privati, facilitare il trasferimento tecnologico e promuovere innovazioni di prodotto e di processo, in coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021-2027.

La dotazione finanziaria indicata nel provvedimento è di 90 milioni di euro, incrementabile fino a 108. Le risorse saranno distribuite sui seguenti ecosistemi S3: Salute e Life Science; Nutrizione; Sostenibilità e Sviluppo Sociale; Manifattura Avanzata; Smart Mobility & Architecture; Cultura e Conoscenza; Connettività e Informazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA MISURA – Possono presentare domanda partenariati composti da minimo 3 e massimo 8 soggetti, di cui almeno una PMI e un Organismo di Ricerca.

Il partenariato può essere guidato sia da un’impresa sia da un organismo di ricerca.

Per essere ammessi, i progetti dovranno:

essere realizzati in una sede operativa situata in Lombardia;

prevedere un investimento minimo pari a 3.500.000 euro;

essere avviati dopo la presentazione della domanda;

concludersi entro 24 mesi dal decreto di concessione (con possibile proroga di 6 mesi).

L’agevolazione sarà concessa a fondo perduto, con intensità differenziate:

60% per le piccole imprese;

50% per le medie imprese;

40% per grandi imprese e organismi di ricerca.

Il contributo massimo per singolo partenariato non potrà superare 5 milioni di euro. Le domande dovranno essere presentate, secondo i tempi che saranno definiti nel bando attuativo, tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi. (LNews)

ben