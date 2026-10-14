LNotizie-Foto. LIUC, Fermi: visione e territorio, una storia di successo

L’assessore regionale è intervenuto all’evento celebrativo dei 35 anni dell’università di Castellanza

(LNotizie – Castellanza/VA, 14 ott) Il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo compie 35 anni. A celebrare questa importante tappa nella storia dell’Ateneo di Castellanza, oggi, un evento al quale hanno partecipato il presidente LIUC Roberto Grassi, il presidente di Confindustria Varese Luigi Galdabini, l’assessore regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi, e il rettore Anna Gervasoni.

Una intuizione vincente – “Dobbiamo essere riconoscenti – ha detto l’assessore Fermi nel suo intervento – a chi con grande coraggio, 35 anni fa, ha pensato di costruire qui una serie di opportunità per i ragazzi, per le famiglie, per le imprese. Adesso è facile dirlo, ma oltre tre decenni fa, non era affatto scontato pensare di realizzarle in provincia e non a Milano, accettando il rischio di investire in ambito formativo sul territorio. Se oggi – ha osservato – questa parte della Lombardia offre delle opportunità a tante persone, lo dobbiamo a quella straordinaria visione. Oltre 15.000 laureati, 2.400 studenti, numeri in crescita, l’intenso legame con le imprese e il forte radicamento territoriale – ha evidenziato Fermi – sono il risultato della ricchezza che quella scelta ha portato su una parte estremamente importante della nostra regione e rappresentano una storia di successo”.

Guardare al futuro con un novo laboratorio – “Un altro progetto vincente, che ha partecipato al bando del mio assessorato per le Infrastrutture tecnologiche – ha fatto sapere Fermi – e che spero si concretizzi presto, è quello di costruire un nuovo laboratorio concettualmente straordinario, che guarda all’intelligenza artificiale, ai dati, al trasferimento tecnologico e ancora al forte legame con il mondo imprenditoriale”.

“È un’iniziativa – ha illustrato l’esponente della Giunta – che cuba 4 milioni di euro, Regione Lombardia metterà a disposizione 2 milioni di euro. Questo vuol dire che lo spirito con cui 35 anni fa è nata questa avventura è ancora vivo. Non è solamente la riconoscenza, la gratitudine, ma è la voglia di continuare a credere in un percorso che guarda al futuro e lo fa in maniera concreta”.

Lombardia terra di opportunità – “Come Regione Lombardia – ha sottolineato Fermi – siamo veramente lieti ci possa essere questa possibilità. È il mio modello di Lombardia, quella che sostiene sempre i percorsi capaci di offrire opportunità, avere un forte legame col territorio e dare spazi di crescita per il mondo imprenditoriale figlio del capitale umano che formiamo all’interno di questa università”.(LNotizie)

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pab