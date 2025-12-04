Logo Regione Lombardia

Borse di studio ‘Falcone e Borsellino’, Regione premia 15 scuole

In foto i magistrati Falcone e Borsellino, protagonisti con una borsa di studio alla memoria per le scuole della Lombardia

Assessore La Russa: celebriamo l’impegno delle nuove generazioni

Regione Lombardia ha consegnato le borse di studio ‘Giovanni Falcone e Paolo Borsellino‘ a 15 scuole appartenenti alle reti CPLCentri di Promozione della Legalità. Alla cerimonia a Palazzo Lombardia ha partecipato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa ed è intervenuta, tra gli altri, anche Alessandra Dolci, Procuratore aggiunto della Procura di Milano e coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia.

Borse di studio ‘Falcone e Borsellino’, i progetti delle scuole

Le borse di studio ‘Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’, realizzate in collaborazione con l’USRLUfficio Scolastico Regionale per la Lombardia, celebrano nel 2025 il loro decimo anniversario e premiano studentesse e studenti che si sono distinti per impegno, progetti e percorsi dedicati alla promozione della cittadinanza responsabile. Le classi hanno prodotto, con la collaborazione degli insegnanti, opere artistiche, mostre, ricerche, atti e performance teatrali, e-book multimediali, video a tema e siti web dedicati al tema della cultura della legalità.

Nel foyer dell’Auditorium ‘G. Testori’ è stata esposta l’opera dei ‘Teli della Legalità’, realizzata dal CPL di Sondrio (Istituto Comprensivo di Ardenno).

La Russa: promuoviamo i valori della legalità

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in occasione della consegna delle borse di studio ‘Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’“Consegniamo le borse di studio – ha sottolineato l’assessore La Russa – e celebriamo l’impegno e la dedizione delle giovani generazioni nel promuovere i valori della legalità e della cittadinanza responsabile. Si tratta di un riconoscimento importante per chi, con passione e responsabilità, contribuisce a costruire una società più consapevole sui temi della cultura del rispetto”.

“Ringrazio le studentesse e gli studenti premiati – ha concluso La Russa –, le scuole e tutti i docenti che li accompagnano in questo percorso”.

Gli istituti premiati

Di seguito l’elenco degli istituti premiati:

Bergamo: I.S.I.S. ‘Giulio Natta’ di Bergamo;

Como:  Istituto Comprensivo di Mozzate;

Cremona 2 scuole: Istituto Comprensivo Cremona Due e Istituto di Istruzione Superiore ‘Janello Torriani’;

Lecco: Istituto di Istruzione Superiore Statale ‘Vittorio Bachelet’ di Oggiono;

Lodi, 2 scuole: Istituto Comprensivo V ‘Francesco Cazzulani’ di Lodi e Liceo Statale ‘Giuseppe Novello’ di Codogno;

Mantova, 2 scuole: Istituto di Istruzione Superiore ‘G. Falcone’ di Asola e Istituto Comprensivo Statale di Goito;

Milano: Istituto di Istruzione Superiore ‘Carlo Emilio Gadda’ di Paderno Dugnano;

Monza, 2 scuole: Istituto di Istruzione Superiore ‘Enzo Ferrari’ di Monza e Istituto di Istruzione Superiore ‘Giuseppe Meroni’ di Lissone;

Pavia, 2 scuole: Istituto Tecnico Industriale Statale ‘G. Cardano’ di Pavia e Istituto Comprensivo Statale di via Dante di Voghera;

Varese: Istituto Comprensivo Statale ‘C. Carminati’ di Lonate Pozzolo.
