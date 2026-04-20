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Lombardia Notizie / Infrastrutture e Opere Pubbliche

Urto treni Lombardia, nessuna conseguenza per passeggeri e personale

Urto tra treni in Lombardia sulla linea S13, nessuna conseguenza

Lucente: verifiche in corso, sicurezza del servizio ferroviario priorità assoluta

“Desidero innanzitutto rassicurare sul fatto che l’episodio avvenuto nella mattinata di lunedì 20 aprile 2026 sulla linea ferroviaria tra Pavia e Milano non ha comportato conseguenze per i passeggeri del treno né per il personale a bordo. Il sistema di sicurezza attivato dal macchinista ha fatto scattare subito la frenata, limitando l’impatto a un lieve sfregamento tra il convoglio passeggeri e un carro merci in sosta. Ringrazio Trenord e tutto il personale del servizio ferroviario intervenuto per la tempestività e la professionalità dimostrata nella gestione della situazione, così come i Vigili del Fuoco per aver garantito in tempi rapidi il trasbordo dei viaggiatori su un altro treno diretto a Milano”. Così l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, sull’urto tra un treno merci e uno della linea S13 avvenuto questa mattina tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia).

Servizio tornato alla normalità

“La circolazione è stata ripristinata – prosegue Lucente – e il servizio è già tornato alla normalità. Sono in corso tutte le verifiche necessarie per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare le cause. La sicurezza del servizio ferroviario resta una priorità assoluta e continueremo a monitorare con la massima attenzione quanto accaduto”.

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