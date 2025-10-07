Logo Regione Lombardia

Solidarietà agli operatori Trenord aggrediti sul treno Milano-Seveso

Solidarietà agli operatori Trenord aggrediti sul treno Milano Cadorna-Seveso

Lucente: la nostra sicurezza è una priorità non negoziabile

“Solidarietà agli operatori di Trenord aggrediti sul treno Milano Cadorna–Seveso e vicinanza a tutto il personale ferroviario impegnato ogni giorno a garantire il servizio ai cittadini”. Lo dichiara l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, esprimendo ferma condanna per il grave episodio avvenuto lunedì 6 ottobre 2025.

Solidarietà agli operatori Trenord aggrediti

“Sicurezza e tutela degli operatori e dei viaggiatori – aggiunge Lucente – sono priorità non negoziabili: Regione Lombardia è al fianco delle aziende del trasporto e delle Forze dell’ordine per rafforzare i presidi, la prevenzione e ogni misura utile a contrastare fenomeni di violenza sui convogli e nelle stazioni. Ringraziamo i lavoratori per il senso di responsabilità e professionalità dimostrato e auguriamo pronta guarigione ai colleghi feriti. Auspico che, grazie alle immagini delle telecamere e alla collaborazione con le autorità competenti, si possa risalire rapidamente agli autori dell’aggressione e assicurarli alla giustizia per essere puniti in maniera esemplare”.

