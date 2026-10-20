LNotizie-Settimana della cucina italiana ad Atene, assessore Beduschi: occasione per rafforzare scambio agroalimentare con la Grecia

Cresce da un biennio l’interscambio nell’export con il paese ellenico

(LNotizie-Milano, 20 ott) Negli ultimi cinque anni gli scambi agroalimentari tra Lombardia e Grecia hanno mostrato una tendenza complessivamente crescente. Il 2024, in particolare, ha fatto registrare un picco nelle esportazioni lombarde in Grecia, che si sono attestate a oltre 27 milioni di euro. In crescita anche le importazioni agroalimentari dalla Grecia verso la Lombardia, che hanno superato quota 55 milioni di euro nel 2025. È quanto emerge da un’indagine di Regione Lombardia, alla vigilia della missione istituzionale guidata dall’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi, in occasione dell’undicesima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che celebrerà quest’anno il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale Unesco.

“La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo – ricorda l’assessore Beduschi – non sarà solamente l’occasione di celebrare il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale Unesco e far conoscere a distributori, giornalisti, influencer, personalità delle istituzioni e dell’imprenditoria della Grecia i grandi prodotti della Lombardia, proposti e reinventati grazie all’estro di Stefano Grandi, cuoco del ristorante ‘Il Santa’ di Milano, ma sarà l’occasione per potenziare rapporti finalizzati al business, in una società come quella greca che vanta 283 Indicazioni Geografiche e si colloca alle spalle di Italia, Francia e Spagna per prodotti Dop e Igp che come presidenza di turno di Arepo la Lombardia vuole promuovere unitariamente”.

La delegazione lombarda sarà affiancata da 15 consorzi della regione (Consorzio Tutela Provolone Valpadana; Consorzio Tutela Grana Padano; Consorzio Tutela Gorgonzola; Consorzio Tutela Taleggio; Consorzio Tutela Quartirolo; Consorzio Tutela Salva Cremasco; Consorzio Tutela Valtellina Casera e Bitto; Consorzio Tutela Bresaola della Valtellina; Consorzio Tutela Cacciatore Italiano; Consorzio Tutela Vini Lugana Doc; Consorzio Vini Valtènesi; Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese; Consorzio Tutela del Franciacorta; Consorzio Tutela Vini Mantovani; Consorzio Tutela dei Vini di Valtellina; Ascovilo – Associazione Consorzi Vini Lombardi), che saranno protagonisti della rassegna, con formaggi, salumi e vini che da sempre riflettono la ricchezza dei prodotti alimentari della Lombardia. (LNotizie)

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