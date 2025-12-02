Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Salute

Vaccino antinfluenzale, in Lombardia 2 milioni di dosi in 2 mesi

foto generica di un braccio con cerotto per dare idea del vaccino antinfluenzale in Lombardia

Bertolaso: traguardo importante frutto del lavoro di squadra

In Lombardia si è superata la soglia dei 2 milioni di cittadini che hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale. Al 30 novembre 2025 sono stati infatti somministrati 2.002.167 vaccini. Il dato supera di 65.000 dosi quello registrato lo stesso giorno del 2024. In particolare, 1.086.204 i vaccini effettuati dai medici di Medicina Generale, 223.293 dai Pediatri di Libera Scelta, 422.810 dalle Farmacie, 59.805 dalle e RSA e Strutture Socio-Sanitarie e il resto dai centri vaccinali e dagli ospedali.

Bertolaso: vaccino antinfluenzale a quota 2 milioni in anticipo rispetto a scorsa stagione

assessore Bertolaso in una foto generica nel comunicato commenta le somministrazioni di vaccino antinfluenzale in Lombardia

“Quest’anno – sottolinea l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso – abbiamo raggiunto la quota di 2 milioni di somministrazioni in anticipo rispetto alla scorsa stagione. Siamo a metà della campagna e possiamo ancora puntare a crescere grazie al lavoro di squadra”.

“È un traguardo che testimonia – aggiunge – l’impegno congiunto delle istituzioni sanitarie, dei medici di famiglia, dei pediatri, dei farmacisti e di tutti i professionisti coinvolti nella campagna vaccinale, nonché la consapevolezza dei cittadini sull’importanza della prevenzione”.

Vaccino antinfluenzale in Lombardia: importante non abbassare la guardia

Importante anche la registrazione tempestiva delle somministrazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale, che permette di avere dati precisi in tempo reale sullo stato vaccinale della popolazione. La stagione antinfluenzale è solo all’inizio. “In Europa – conclude Bertolaso – si evidenzia una circolazione di virus influenzali più precoce delle stagioni precedenti. I principali contagi riguardano soprattutto i bambini, come tipico per l’inizio della stagione. È importante quindi non abbassare la guardia, continuare a mantenere elevata l’attenzione e continuare le vaccinazioni”.

Un modo per proteggersi

La vaccinazione è il modo più efficace per proteggere se stessi e le persone care, soprattutto i più fragili. I cittadini possono effettuare la vaccinazione presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta oppure prenotando online nei centri vaccinali e nelle farmacie aderenti.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima