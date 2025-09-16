La Lombardia amplia l’offerta di vaccini in farmacia

Ampliata l’offerta di vaccinazioni disponibili nelle farmacie lombarde con l’obiettivo di rendere la prevenzione più capillare e accessibile per i cittadini. La delibera, approvata dalla Giunta regionale su proposta dall’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, espande l’offerta del vaccino antipneumococcico a tutte le Aziende di Tutela della Salute (ATS) attraverso un accordo accordo con Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia. Inoltre, introduce la possibilità per le farmacie di somministrare anche i vaccini per la difterite-tetano-pertosse e l’HPV (Papilloma virus).

Lombardia, le novità per i vaccini in farmacia

La somministrazione dei vaccini in farmacia può avvenire in tre modalità: ‘in regime SSN’ senza costi per i cittadini che rientrano nelle fasce d’età o categorie a rischio definite dalla Regione; ‘in compartecipazione’ con una parziale spesa a carico del cittadino, secondo procedure da definire. Infine ‘in totale solvenza’ a totale carico del cittadino. In questo caso, la farmacia è comunque obbligata a informare della possibilità di vaccinarsi gratuitamente o in compartecipazione se ne ha i requisiti.

La partecipazione delle farmacie è volontaria. Vengono ribadite le procedure operative, come la verifica delle pregresse vaccinazioni sulla piattaforma regionale, la registrazione della vaccinazione e l’obbligo di comunicare all’ATS l’avvenuta formazione del personale sanitario addetto. L’accordo ha validità fino al 31 marzo 2028.

Questo ampliamento dell’offerta vaccinale segue i risultati positivi di una fase di sperimentazione condotta nelle ATS della Brianza e della Val Padana. La spesa annuale stimata è di 600.000 euro, con una platea stimata di circa 40.000 persone.

Prevenzione una priorità della Regione

“Con questa delibera – ha dichiarato l’assessore Guido Bertolaso – vogliamo rendere la prevenzione una priorità e un servizio sempre più vicino ai cittadini. Le farmacie si sono dimostrate un anello fondamentale del nostro Sistema Sanitario, un vero e proprio ‘front-office’ in grado di raggiungere ogni angolo del territorio”.

“I risultati della sperimentazione nelle ATS della Brianza e Val Padana – ha concluso Bertolaso – sono stati estremamente incoraggianti, dimostrando che questo modello funziona e non ha riportato problemi organizzativi. L’obiettivo è chiaro: aumentare significativamente le coperture vaccinali per proteggere le fasce di popolazione più fragili”.