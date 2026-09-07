Vallecamonica Vertical 2026, c’è grande attesa per la 7ª edizione della gara podistica in montagna in programma sabato 19 settembre a Malegno, in provincia di Brescia. Quattro chilometri di corsa, 750 metri di dislivello e una sfida da affrontare al buio sulle montagne della Valle Camonica.

Alla presentazione in Regione Lombardia sono intervenuti l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, e il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi.

Franco: Vallecamonica Vertical 2026 mantiene vivi i nostri sentieri

“Regione Lombardia è al fianco di chi organizza manifestazioni come questa – ha evidenziato l’assessore Franco – perché non significano soltanto promozione turistica, ma anche salute, prevenzione e aggregazione. Il Vallecamonica Vertical è una gara lunga 4 chilometri che racchiude in realtà il lavoro di un intero anno. Tempo in cui si educano le diverse generazioni all’amore per la montagna e per lo sport. Chi si allena lungo questi percorsi contribuisce inoltre a mantenere vivi e presidiati i nostri sentieri. Garantendo una presenza costante che aiuta anche a individuarne direttamente eventuali necessità”.

Picchi: straordinaria vetrina per le Prealpi lombarde

“L’edizione 2026 del Vallecamonica Vertical conferma la crescita della manifestazione – ha sottolineato Picchi – con 300 partecipanti e un bilancio di oltre 1.800 atleti nelle sei edizioni precedenti. Numeri che testimoniano una capacità attrattiva ormai ben oltre i confini locali. Il percorso ‘Only Up’, da Malegno al Monte Guna, rappresenta inoltre una straordinaria vetrina per le Prealpi lombarde e per il turismo sportivo. Ma questa manifestazione è soprattutto espressione di una comunità. Che sa fare squadra, con più di 80 volontari e oltre 100 persone coinvolte nell’organizzazione”.

L’unica Vertical notturna della Lombardia

Organizzata dall’Asd Atletica Cima, la Vallecamonica Vertical prevede un tracciato di circa 4 chilometri con 750 metri di dislivello. La partenza è fissata a Malegno, a circa 300 metri di quota. Il traguardo è posto a 1.050 metri, sulla sommità del Colle dell’Oca, sul Monte Guna.

Elemento caratteristico della manifestazione è la corsa in notturna. Gli atleti partiranno contemporaneamente alle ore 20 e dovranno affrontare l’intero percorso con la luce frontale obbligatoria. L’edizione 2026 è inoltre inserita tra le gare a punti della ‘Valle dei Segni Mountain Cup’, il circuito di corsa in montagna della Valle Camonica.