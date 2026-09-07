Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

Altri 2 milioni per l’acquisto di strumenti e auto di Polizia locale

In foto un’auto di Polizia locale: con il bando 2026 si permette l’acquisto di strumenti e veicoli

La Russa: finanziati tutti i progetti in graduatoria, bando sale a 6,3 milioni

Si allarga la platea dei Comuni lombardi che potranno dotare la propria Polizia locale di nuove strumentazioni, veicoli e sistemi di videosorveglianza. Grazie allo stanziamento di circa 2 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, sarà infatti possibile scorrere la graduatoria dell’avviso pubblico del 2026 e dare il via libera a 124 nuovi progetti presentati che si aggiungono ai 183 già cofinanziati nei mesi scorsi con oltre 4,3 milioni. Il fondo complessivo a disposizione delle amministrazioni locali sale così a 6,3 milioni di euro.

La Russa: sostegno concreto agli agenti di Polizia locale

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza La Russa: le sue parole sul bando 2026 destinato all’acquisto di mezzi e dotazioni di Polizia locale“Con questa nuove risorse – dichiara l’assessore La Russa – confermiamo il nostro impegno nel rafforzare concretamente la sicurezza urbana, sostenendo gli Enti e mettendo gli agenti di Polizia locale nelle condizioni di operare con strumenti e mezzi adeguati”.

“Investire nelle dotazioni – aggiunge La Russa – significa migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi, ma anche incentivare politiche di sicurezza capaci di prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà”.

Cosa si può acquistare e i progetti già finanziati con il bando Polizia locale 2026

Attraverso il cofinanziamento regionale è possibile acquistare autovetture, moto, veicoli per unità cinofila di Polizia locale e mezzi di navigazione; droni, computer portatili, cellulari e tablet operativi, impianti di allarme destinati al controllo della sede comando; strutture per la custodia di soggetti in stato di fermo o arresto o per custodia di armi. Ed ancora dash cam, body cam, taser, fototrappola, impianti di videosorveglianza, strumentazioni portatili per l’analisi dei documenti, sniffer portatili per il rilevamento di esplosivi e il riconoscimento rapido di droghe, etilometri, defibrillatori e strumenti tecnici di coazione a distanza, meglio noti come ‘bolawrap‘. Con le risorse del bando sono già state cofinanziati 183 progetti presentati da 78 Enti locali in forma associata, 7 Province, 2 Enti Parco e 96 Comuni singoli.

Bando Polizia locale 2026, l’elenco dei comuni

Questa la suddivisione dei progetti cofinanziati con le risorse regionali (a questo link il dettaglio degli Enti coinvolti):

  • Bergamo: 23 progetti per un totale di oltre 366.631 euro;
  • Brescia: 12 progetti per un totale di oltre 212.899 euro;
  • Como: 12 progetti per un totale di oltre 174.396 euro;
  • Cremona: 5 progetti per un totale di oltre 85.278 euro;
  • Lecco: 2 progetti per un totale di oltre 39.690 euro;
  • Lodi: un progetto per oltre 11.769 euro;
  • Mantova: 11 progetti per un totale di oltre 160.890 euro;
  • Milano: 17 progetti per un totale di oltre 252.835 euro;
  • Monza e Brianza: 14 progetti per un totale di oltre 240.879 euro;
  • Pavia: 8 progetti per un totale di oltre 135.983 euro;
  • Varese: 19 progetti per un totale di oltre 299.106 euro.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima