Si allarga la platea dei Comuni lombardi che potranno dotare la propria Polizia locale di nuove strumentazioni, veicoli e sistemi di videosorveglianza. Grazie allo stanziamento di circa 2 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, sarà infatti possibile scorrere la graduatoria dell’avviso pubblico del 2026 e dare il via libera a 124 nuovi progetti presentati che si aggiungono ai 183 già cofinanziati nei mesi scorsi con oltre 4,3 milioni. Il fondo complessivo a disposizione delle amministrazioni locali sale così a 6,3 milioni di euro.

La Russa: sostegno concreto agli agenti di Polizia locale

“Con questa nuove risorse – dichiara l’assessore La Russa – confermiamo il nostro impegno nel rafforzare concretamente la sicurezza urbana, sostenendo gli Enti e mettendo gli agenti di Polizia locale nelle condizioni di operare con strumenti e mezzi adeguati”.

“Investire nelle dotazioni – aggiunge La Russa – significa migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi, ma anche incentivare politiche di sicurezza capaci di prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà”.

Cosa si può acquistare e i progetti già finanziati con il bando Polizia locale 2026

Attraverso il cofinanziamento regionale è possibile acquistare autovetture, moto, veicoli per unità cinofila di Polizia locale e mezzi di navigazione; droni, computer portatili, cellulari e tablet operativi, impianti di allarme destinati al controllo della sede comando; strutture per la custodia di soggetti in stato di fermo o arresto o per custodia di armi. Ed ancora dash cam, body cam, taser, fototrappola, impianti di videosorveglianza, strumentazioni portatili per l’analisi dei documenti, sniffer portatili per il rilevamento di esplosivi e il riconoscimento rapido di droghe, etilometri, defibrillatori e strumenti tecnici di coazione a distanza, meglio noti come ‘bolawrap‘. Con le risorse del bando sono già state cofinanziati 183 progetti presentati da 78 Enti locali in forma associata, 7 Province, 2 Enti Parco e 96 Comuni singoli.

Bando Polizia locale 2026, l’elenco dei comuni

Questa la suddivisione dei progetti cofinanziati con le risorse regionali (a questo link il dettaglio degli Enti coinvolti):