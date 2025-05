Regione Lombardia e il Comune di Rovetta hanno firmato l’Accordo di collaborazione per l’attuazione della Strategia di sviluppo locale ‘Altopiano delle famiglie’ per le Valli Prealpine. L’iniziativa, a fronte di un investimento complessivo di 3.299.000 euro, prevede un finanziamento regionale pari a 2.663.180 euro.

La Strategia, proposta dal Comune di Rovetta quale soggetto capofila, vede la partecipazione dei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo e si articola in dieci interventi che mirano a potenziare i servizi per la prima infanzia attraverso la realizzazione di un nuovo asilo nido, a promuovere la mobilità dolce e sostenibile mediante la creazione di percorsi ciclopedonali intercomunali e il ripristino di mulattiere storiche, a valorizzare il patrimonio ambientale e culturale con progetti inclusivi e accessibili, a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici e naturalistici, e a rafforzare l’attrattività turistica e la rete del mercato diffuso con aree attrezzate e infrastrutture a sostegno della filiera corta.

Gli obiettivi

“L’obiettivo principale che si intende promuovere – dichiara l’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori – è la rigenerazione del patrimonio edilizio e degli spazi aperti in condizioni di degrado e abbandono, sostenendo la loro riqualificazione per accogliere attività sociali, educative, culturali e sportive, mirando a rafforzare l’inclusione sociale, valorizzare il patrimonio culturale anche a fini turistici, incentivare la mobilità sostenibile con focus su cicloturismo e spostamenti quotidiani, e sostenere l’economia locale”.

Riconoscimento del valore dell’altopiano della Presolana

“Con questa Strategia – continua – Regione Lombardia riconosce e valorizza la qualità paesaggistica, ambientale e culturale dell’altopiano della Presolana, promuovendo uno sviluppo integrato e sostenibile che mette al centro la rigenerazione del patrimonio edilizio e degli spazi aperti, il potenziamento della mobilità dolce e l’inclusione sociale”.

Rafforzamenti dei servizi alla comunità

“Gli interventi previsti e che coinvolgono i comuni dell’altopiano della Presolana – sottolinea l’assessore – sono volti a rafforzare i servizi per la comunità, dagli asili nido ai percorsi inclusivi, e a recuperare percorsi storici e camminamenti in chiave turistica e ambientale. I nuovi percorsi ciclopedonali, il sostegno alla filiera corta e la creazione di aree ricreative contribuiranno a generare nuova vitalità in questi borghi, rendendoli sempre più attrattivi per residenti e visitatori”. “Si tratta di un investimento concreto – conclude l’assessore Massimo Sertori – per contrastare lo spopolamento e favorire il benessere di chi vive e lavora nei territori montani”.

Verso altri Accordi sulle Strategie di sviluppo locali

Dopo la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con la Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio e ora con il Comune di Rovetta, Regione Lombardia continua questa nuova fase di perfezionamento degli Accordi di collaborazione relativi alla manifestazione d’interesse per la presentazione di Strategie di sviluppo delle Valli Prealpine, a seguito del nuovo scorrimento della graduatoria approvato l’11 novembre 2024.

L’elenco dei progetti

