La Lombardia si conferma prima, in testa alla classifica delle Regioni ”più capaci di parlare con i propri cittadini” attraverso la comunicazione coi social media. Una posizione consolidata, che si ripete per il quarto anno consecutivo, nella serie di report dedicata da DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, all’efficacia della comunicazione istituzionale. Al secondo e terzo posto – si legge nella Nota diffusa da DeRev – Liguria e Campania, entrambe con la stessa traiettoria di crescita: guadagnano una posizione rispetto al 2023 e confermano il posizionamento del 2024.

La classifica è ricavata ogni anno sulla base del ‘DeRev Score’, un punteggio ottenuto da un algoritmo proprietario che tiene in considerazione i principali parametri dell’efficacia della comunicazione social, come presenza e qualità del presidio sulle piattaforme (sono state prese in esame Facebook, Instagram, TikTok e X), ampiezza della community in valore assoluto e in relazione alla popolazione regionale, numero di contenuti e frequenza di pubblicazione, coinvolgimento dei follower ed engagement.

Lombardia prima nella classifica per la comunicazione social

”Un risultato importante – commenta il presidente Attilio Fontana – che per l’ennesimo anno premia il nostro modo di lavorare. Da sempre, sui canali social di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie, puntiamo su una comunicazione che, come ben rilevato anche dall’analisi di DeRev, mira innanzitutto a raggiungere i cittadini, informandoli e coinvolgendoli nelle nostre azioni quotidiane. Confermare questo primato ci dice che la strada intrapresa è quella giusta”.

“Quello della Lombardia – spiega il Ceo di DeRev Roberto Esposito – è uno degli esempi virtuosi che in questo momento abbiamo in Italia sul fronte della comunicazione istituzionale. È una delle Regioni che meglio hanno compreso il valore e le potenzialità del mezzo digitale. Risulta in crescita ogni anno per follower e nel periodo di questa analisi ha incrementato il seguito su TikTok (+20.000), uno dei social più in crescita, e aggiunto altri 24.000 utenti su Instagram: si tratta in assoluto della crescita maggiore su entrambe le piattaforme”.