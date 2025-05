È Alessandro Trevisan, con l’opera ‘Jardim do beija-flore‘, il vincitore di ‘Ricoh Urban Art Contest‘. Il suo bozzetto, esposto nello spazio N3 di Palazzo Lombardia, diventerà un murale.

Proclamato il vincitore di ‘Ricoh Urban Art Contest’

Alla premiazione del concorso di street art è intervenuto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Anche il governatore lombardo, infatti, ha fatto anche parte della giuria che ha selezionato i lavori presentati in questa particolare occasione e che si dovevano ispirare alla tematica ‘Diversity & Inclusion‘ attraverso l’arte e la riqualificazione urbana.

Fontana: tematiche di grande valore sociale

“Ho dato il mio contributo nella scelta dell’opera vincitrice – ha detto il governatore Fontana – e ritengo sia stato premiato un bozzetto molto meritevole”. “Complimenti a Ricoh – ha aggiunto – per l’intento del premio e la tematica proposta: è sempre bello vedere coinvolti giovani artisti e sensibilizzare i cittadini su argomenti di grande valore sociale attraverso progetti culturali”.

Trevisan: le fragilità parte della mia vita

A vincere il premio è Alessandro Trevisan, milanese, classe 1989. L’artista risiede a Vigevano (PV) e lavora come educatore in una comunità per minori. “È la prima volta che partecipo a questo contest – ha affermato Trevisan – la tematica proposta dal concorso mi ha ispirato ad nella realizzazione dell’opera: diversità e inclusione sono argomenti importanti, che sento nelle mie corde. Le fragilità fanno parte della mia vita”.

Oriani: non è stato facile scegliere il vincitore

“Un grazie speciale a Regione Lombardia – ha detto il CEO di Ricoh Italia, Davide Oriani – perché anche quest’anno ci ha supportato nell’organizzazione dell’evento. Non è stato facile scegliere il vincitore: per questo faccio i complimenti a tutti gli artisti e invito chi non ha ottenuto riconoscimenti a riprovarci nella prossima edizione“.

Il bozzetto vincitore di ‘Ricoh Urban Art Contest’ diventerà un murale in via della Pecetta

I bozzetti finalisti del ‘Ricoh Urban Art Contest’ sono stati valutati da una giuria, presieduta dal critico d’arte Carlo Micheli, e composta da rappresentanti delle istituzioni – tra cui il presidente Fontana – del settore artistico, dei media, nonché dai dipendenti dell’azienda. I colori di ‘Jardim do beija-flore’ riqualificheranno un muro di via della Pecetta a Milano (Zona 8). Inoltre, il bozzetto entrerà a far parte della collezione d’arte Ricoh presso la sua sede di Vimodrone (MI): qui, infatti, sono raccolte 50 opere realizzate dei vincitori e delle vincitrici delle 10 edizioni del Premio Ricoh e dell’edizione ‘All Stars’ ospitata lo scorso anno a Palazzo Lombardia.