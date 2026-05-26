Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Turismo, moda e marketing territoriale
  • Ottimizzato per il web da: Fausta Sbisà
  • Ottimizzato per il web da: Fausta Sbisà

Turismo. Da Orio al Serio inaugurato volo diretto Kuwait-Bergamo

volo diretto Bergamo Kuwait

Massari: Lombardia ancora più connessa con mercati turistici internazionali Cattaneo: rafforziamo le relazioni con un'area strategica

 

L’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) inaugura tre voli settimanali per Kuwait City, operati dalla compagnia aerea Jazeera Airways. Una rotta che non è soltanto turistica: è un canale diretto tra il tessuto produttivo del Nord Italia e uno dei bacini di consumo ad alto reddito più dinamici del mondo.

L’assessore regionale al Turismo Debora Massari e il sottosegretario alle Relazioni Internazionali Raffaele Cattaneo hanno espresso soddisfazione per l’apertura di questa nuova rotta, sottolineando il valore strategico del collegamento per l’attrattività e la competitività della Lombardia

“Questa rotta – ha commentato Massari – è una notizia straordinaria per la Lombardia. I turisti del Golfo scelgono la nostra regione per l’eccellenza della sua offerta e per il made in Italy. Un volo diretto significa più presenze, più spesa sul territorio, più relazioni: è esattamente il tipo di connessione internazionale che vogliamo costruire per rendere la Lombardia sempre più competitiva sui mercati globali del turismo”.

“L’apertura della nuova tratta Bergamo–Kuwait – le ha fatto eco Cattaneo –  rappresenta un’ottima notizia per la Lombardia e un passo concreto verso l’ulteriore rafforzamento delle relazioni con i Paesi del Golfo, un’area che consideriamo da tempo strategica per lo sviluppo economico e internazionale del nostro territorio, nonostante le attuali complessità del contesto geopolitico”.

“Il Kuwait – ha proseguito il sottosegretario – si conferma per noi un partner di particolare interesse: dopo alcuni anni di contrazione  nel 2025 l’export lombardo ha registrato una crescita del 31%, raggiungendo i 444 milioni di euro. Un risultato significativo, soprattutto se rapportato alle dimensioni del Paese. La nuova tratta aerea rappresenta dunque un segnale estremamente positivo e uno strumento concreto per favorire ulteriormente gli scambi economici, intensificare le relazioni istituzionali e consolidare il posizionamento internazionale della Lombardia“.

Domanda crescente di Made in Italy

Il Kuwait ha un pil pro capite tra i più alti al mondo, una classe imprenditoriale abituata a muoversi su scala internazionale e una domanda crescente di eccellenza italiana: moda, design, agroalimentare, meccanica di precisione, hospitality. Fino a pochi giorni fa, costruire queste relazioni richiedeva scali multipli e ore di viaggio. Da oggi, Bergamo è raggiungibile in volo diretto. Jazeera Airways collega Kuwait City all’aeroporto di Milano Bergamo con tre frequenze settimanali — lunedì, mercoledì e venerdì — a bordo di un Airbus A320neo. È la prima rotta diretta tra il Kuwait e l’Italia, e porta con sé 1.800 passeggeri al mese nella fase di lancio, con prospettive concrete di aumento delle frequenze. La scelta di Bergamo risponde a una logica precisa. L’aeroporto è il punto più baricentrico dell’asse lombardo: da qui si raggiungono in meno di un’ora tutte le province della regione, i distretti industriali di Brescia e Bergamo, le fiere di Milano, i laghi e le Alpi. Per chi viene dal Kuwait con obiettivi di business  o con l’intenzione di comprare, investire, stringere accordi  Bergamo è la porta d’accesso più efficiente al cuore produttivo del Nord Italia. La portata va oltre il binomio Kuwait–Bergamo. Jazeera Airways opera su 154 destinazioni: chi transita da Bergamo a Kuwait City può proseguire verso i principali mercati del Golfo e delle aree limitrofe, ampliando il bacino potenziale dell’aeroporto lombardo ben oltre il mercato kuwaitiano. Milano Bergamo diventa nodo di una rete, non semplice destinazione finale.

I flussi dal Kuwait

Il flusso leisure conferma l’attrattività della destinazione e ne misura il valore economico. Nel 2025 la Lombardia ha accolto 45.361 turisti dal Kuwait, con 148.661 pernottamenti e una permanenza media di oltre tre notti. La spesa media per turista rilevata sul circuito Mastercard è di 1.767 euro: un dato che racconta visitatori orientati alla qualità, non al risparmio. Il picco si registra ad agosto (30.000 presenze) con un secondo volume rilevante a gennaio, a conferma di una domanda distribuita su più stagioni. Le destinazioni preferite sono Milano, Como e il lago di Garda.
Ogni passeggero che transita su questa rotta è anche, potenzialmente, un vettore di reputazione. Chi visita la Lombardia per lavoro o per piacere torna in Kuwait con un’esperienza diretta del territorio: la racconta, la consiglia, orienta le scelte di chi lo segue. Il volo diretto trasforma un flusso individuale in un meccanismo di promozione territoriale su scala.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima