È stato inaugurato all’aeroporto di Milano Malpensa il nuovo volo giornaliero stagionale tra il Boston Logan International Airport (BOS) e la Lombardia che segna il debutto della compagnia aerea JetBlue in Italia. All’evento ha partecipato, tra gli altri, anche il sottosegretario regionale alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo. Tra i presenti Aldo Schmid, Head of Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano e Marty St. George, presidente di JetBlue.

Il collegamento aereo Milano Malpensa – Boston

“L’apertura del nuovo collegamento diretto Milano Malpensa–Boston – ha sottolineato Cattaneo – segna un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della proiezione internazionale della Lombardia, in particolare verso gli Stati”.

Massachusetts, partner di grande interesse

“Il Massachusetts – ha aggiunto – rappresenta per noi un partner di grande interesse, con cui intendiamo rafforzare le relazioni internazionali e sviluppare nuove forme di collaborazione. Grazie alla presenza di centri di ricerca e istituzioni universitarie di eccellenza come il MIT e Harvard, lo Stato si è affermato come punto di riferimento globale in settori strategici anche per la Lombardia, dalle life sciences all’aerospazio. Il volo operato da JetBlue rappresenta quindi un’opportunità concreta per favorire gli scambi, attrarre investimenti e creare nuove occasioni di crescita per i nostri territori”.

Volo che rafforza ulteriormente network intercontinentale dell’aeroporto Malpensa

“Siamo lieti e orgogliosi – ha commentato Aldo Schmid Head of Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano – di accogliere il nuovo collegamento diretto JetBlue tra Boston e Milano Malpensa, scalo scelto dal vettore americano per il suo debutto sull’Italia, un volo che rafforza ulteriormente il network intercontinentale del nostro aeroporto e consolida il ruolo di Milano come porta d’accesso internazionale per il Nord Italia”.

Destinazione strategica

“L’ingresso di JetBlue a Malpensa – ha aggiunto – rappresenta un importante segnale di fiducia verso il mercato milanese e il potenziale dei flussi turistici e business tra Italia e Stati Uniti. Boston, oltre che una città affascinante da visitare, è una destinazione strategica, ricca di opportunità economiche, culturali e accademiche, e questo nuovo servizio offrirà ai passeggeri maggiori possibilità di viaggio con un’esperienza di qualità e collegamenti efficienti verso il network nordamericano della compagnia”.