Water Resilience Initiative, evento a tutela della biodiversità

Si chiama ‘Water resilience initiative‘ ed è l’iniziativa che mira a realizzare interventi basati sulla natura per favorire la resilienza idrica e la tutela della biodiversità in aree soggette a rischio idrogeologico, con il coinvolgimento di capitali privati.
La proposta illustrata a Palazzo Lombardia nel corso del convegno ‘Finanza, imprese e istituzioni: nature strategy e uso sostenibile dell’acqua’ ha già raccolto l’interesse di diversi soggetti del settore energetico e della finanza come Fondazione Cariplo, A2A ed Edison oltre che di aziende del settore moda nella cui filiera produttiva l’acqua è un elemento cardine.
Modello innovativo di finanziamento misto pubblico- privato
L’obiettivo è infatti quello di definire e promuovere un altro modello innovativo di finanziamento misto pubblico-privato, finalizzato a supportare interventi basati sulla natura per tutelare e ripristinare la biodiversità e, al contempo, limitare gli effetti della crisi idrica.
Regione Lombardia propone quindi un modello in grado di attrarre capitali privati per integrare le risorse pubbliche, aumentando l’efficacia e la sostenibilità degli interventi ambientali.
‘Water Resilience Initiative’ a tutela della biodiversità
“Diamo ufficialmente il via a un nuovo percorso – ha sottolineato l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi – per rilanciare l’impegno di Regione Lombardia e di tutti gli attori coinvolti nella tutela del nostro territorio, per il miglioramento e la conservazione della biodiversità, per il contrasto ai cambiamenti climatici e alle crisi idriche. Siamo convinti che per trovare soluzioni realistiche e dare risposte concrete e misurabili si debbano utilizzare metodologie standardizzate e basate su evidenze scientifiche per la quantificazione e il monitoraggio degli impatti generati, nonché standard internazionali per garantire trasparenza, credibilità e integrità dei modelli. Queste premesse, che sono alla base di questa iniziativa, sono basilari per poter coinvolgere il settore privato in interventi pubblici”.
Partecipazione e co-finanziamenti
Le aziende interessate a presentare una manifestazione d’interesse per la ‘Water resilience initiative’, o a richiedere maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e co-finanziamento dei progetti, possono fare riferimento ai canali ufficiali del network Business for Biodiversity: info@businessforbiodiversity.it .