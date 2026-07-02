Water Resilience Initiative, evento a tutela della biodiversità

Si chiama ‘Water resilience initiative‘ ed è l’iniziativa che mira a realizzare interventi basati sulla natura per favorire la resilienza idrica e la tutela della biodiversità in aree soggette a rischio idrogeologico, con il coinvolgimento di capitali privati.

La proposta illustrata a Palazzo Lombardia nel corso del convegno ‘Finanza, imprese e istituzioni: nature strategy e uso sostenibile dell’acqua’ ha già raccolto l’interesse di diversi soggetti del settore energetico e della finanza come Fondazione Cariplo, A2A ed Edison oltre che di aziende del settore moda nella cui filiera produttiva l’acqua è un elemento cardine.

Modello innovativo di finanziamento misto pubblico- privato

L’obiettivo è infatti quello di definire e promuovere un altro modello innovativo di finanziamento misto pubblico-privato, finalizzato a supportare interventi basati sulla natura per tutelare e ripristinare la biodiversità e, al contempo, limitare gli effetti della crisi idrica.

Regione Lombardia propone quindi un modello in grado di attrarre capitali privati ​​per integrare le risorse pubbliche, aumentando l’efficacia e la sostenibilità degli interventi ambientali.

‘Water Resilience Initiative’ a tutela della biodiversità

“Diamo ufficialmente il via a un nuovo percorso – ha sottolineato l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi – per rilanciare l’impegno di Regione Lombardia e di tutti gli attori coinvolti nella tutela del nostro territorio, per il miglioramento e la conservazione della biodiversità, per il contrasto ai cambiamenti climatici e alle crisi idriche. Siamo convinti che per trovare soluzioni realistiche e dare risposte concrete e misurabili si debbano utilizzare metodologie standardizzate e basate su evidenze scientifiche per la quantificazione e il monitoraggio degli impatti generati, nonché standard internazionali per garantire trasparenza, credibilità e integrità dei modelli. Queste premesse, che sono alla base di questa iniziativa, sono basilari per poter coinvolgere il settore privato in interventi pubblici”.

Partecipazione e co-finanziamenti

Le aziende interessate a presentare una manifestazione d’interesse per la ‘Water resilience initiative’, o a richiedere maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e co-finanziamento dei progetti, possono fare riferimento ai canali ufficiali del network Business for Biodiversity: info@businessforbiodiversity.it .