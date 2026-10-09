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Lombardia Notizie / Sviluppo Economico

Nel Lecchese la Zis sul tema riabilitazione, salute e longevità

Regione riconosce la seconda Zona di Innovazione e Sviluppo della Lombardia: nel territorio di Lecco il polo per riabilitazione e longevità. Foto simbolica di laboratorio sanitario

Regione riconosce la seconda Zona di Innovazione e Sviluppo

Il progetto ‘HRL – Healthcare, Rehabilitation and Longevity’ è la seconda Zona di Innovazione e Sviluppo (ZIS) riconosciuta da Regione Lombardia. L’iniziativa, con capofila l’associazione ‘La Nostra Famiglia’, interessa il territorio della provincia di Lecco e nasce con l’obiettivo di consolidare una specializzazione già radicata nell’area, mettendo a sistema competenze cliniche, ricerca, imprese e trasferimento tecnologico nei settori della riabilitazione, della biomeccanica, del medtech, della salute digitale, del wellness avanzato e della longevity economy.

Nuovo strumento di politica industriale

Assessore Guido Guidesi durante un suo intervento

Le Zone di Innovazione e Sviluppo, promosse dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, rappresentano uno degli strumenti attraverso cui Regione Lombardia sta costruendo una nuova stagione di politica industriale territoriale: ecosistemi costruiti a partire dalle competenze e dalle vocazioni già presenti nei territori, mettendo in connessione imprese, ricerca, formazione, sanità, finanza e innovazione.

Zona Innovazione e Sviluppo a Lecco: la fase 2

Dopo la ZIS Boosting Research & Innovation for the Development of a Mechatronic Ecosystem (B.R.I.D.g.E.), dedicata alla meccatronica nel territorio bergamasco, HRL è la seconda progettualità a entrare nella ‘fase 2’, quella propedeutica alla realizzazione concreta dell’ecosistema.

Hub scientifico, clinico e sperimentale

Il territorio lecchese viene individuato come hub scientifico, clinico e sperimentale, attorno al quale si sviluppa una rete di soggetti pubblici e privati. Oltre all’Associazione La Nostra Famiglia, partecipano la Congregazione delle Suore infermiere dell’Addolorata, l’ASST di Lecco, la Fondazione Don Carlo Gnocchi ETS – IRCCS, l’Associazione Univerlecco Sondrio, la Fondazione Politecnico di Milano, il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, insieme alle imprese OPIQUAD, Elemaster, DIGITEC, Permedica e Gf4biz. Completano la rete la Provincia di Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio e Confcommercio Lecco.

ZIS nel Lecchese, gli ambiti di intervento

Il progetto parte dalla specializzazione del territorio nell’ingegneria applicata alla riabilitazione e allo sport, con particolare attenzione alla biomeccanica, alla riabilitazione neuro-motoria e funzionale e allo sviluppo e alla validazione di dispositivi e soluzioni medtech. A questa base si affianca una prospettiva di sviluppo verso il benessere tecnologicamente supportato, l’invecchiamento attivo, la continuità assistenziale e la prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro.

Il Masterplan prevede un hub dedicato alla ricerca, alla sperimentazione e alla validazione clinica, collegato a quattro ambiti di intervento: Industriale e Tecnologico; Data Driven e Policies; Wellness Avanzato e Turismo; Finance & Scaling.

Gli obiettivi della strategia

L’obiettivo è accompagnare le soluzioni lungo l’intero percorso, dalla ricerca al prototipo, dalla validazione all’industrializzazione e all’adozione sul mercato, integrando competenze cliniche, tecnologiche, digitali e finanziarie.

Zona Innovazione e Sviluppo a Lecco: Living Lab

La proposta include un Living Lab diffuso, pensato per mettere in relazione laboratori, centri di riabilitazione, strutture sanitarie e contesti reali di utilizzo. In questo ambito la progettualità valorizza anche realtà come Villa Beretta e l’IRCCS Eugenio Medea e prevede lo sviluppo di strumenti condivisi per la raccolta e l’utilizzo di dati clinici, riabilitativi e funzionali, anche a supporto di modelli predittivi basati sull’intelligenza artificiale.

Formazione e accompagnamento

La ZIS punta, inoltre, a rendere più continuativo l’accesso di imprese e startup a competenze, infrastrutture e percorsi di sperimentazione e validazione, affiancando alla ricerca attività di formazione, accompagnamento imprenditoriale e raccordo con investitori e capitali.

Sviluppo dell’ecosistema

In questa prospettiva, la formazione, universitaria e continua, sarà collegata alle competenze richieste dai settori del medtech, della salute digitale e dei sistemi assistenziali innovativi, con l’obiettivo di rafforzare il capitale umano necessario allo sviluppo dell’ecosistema.

Motore di innovazione

La sfida di HRL è quindi trasformare una competenza territoriale consolidata in un motore stabile di innovazione, investimenti e crescita, facendo del Lecchese un nodo specialistico per la riabilitazione e la validazione applicata e favorendo la nascita di nuove soluzioni tecnologiche, iniziative imprenditoriali e servizi capaci di incidere sulla qualità della vita.

Investimenti e competenze

Le ZIS rappresentano, in questo senso, una scommessa strategica per la politica industriale lombarda: costruire territori più competitivi perché maggiormente capaci di fare sistema, attrarre investimenti, trattenere competenze e trasformare la conoscenza in valore economico e occupazionale.

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