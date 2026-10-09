Analgesia epidurale per un parto più sicuro e senza dolore

Nuovo appuntamento con le ‘Pillole di salute‘ di Lombardia Notizie: questa puntata ospite il dottor Giuseppe Sofi, direttore della struttura di Anestesia Materno Infantile della Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, per parlare di parto analgesia cioè quelle procedure messe in atto per per controllare e, in alcuni casi, bloccare, il dolore delle donne durante il travaglio legato al parto. La partoanalgesia include quelle procedure messe in atto per per controllare e, in alcuni casi, bloccare, il dolore delle donne durante il travaglio legato al parto. Il tipo di parto analgesia più noto e usato è l’anestesia epidurale.

Il parto con l’analgesia epidurale

Sofi, in servizio alla Mangiagalli dal 1994, coordina l’assistenza anestesiologica per interventi complessi in ambito ginecologico, senologico, neonatale e di chirurgia fetale in utero. È inoltre tra i pionieri in Italia nella diffusione dell’analgesia epidurale gratuita per il parto e, nel corso della sua attività, ha eseguito personalmente oltre 25.000 partoanalgesie.

Un presidio di sicurezza per la mamma e il neonato

L’analgesia epidurale non rappresenta soltanto uno strumento per controllare il dolore, ma costituisce un importante presidio di sicurezza per la mamma e il neonato durante tutto il percorso della nascita. Una procedura oggi raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra le opzioni disponibili per la gestione del travaglio.