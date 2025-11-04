Logo Regione Lombardia

Giornata Unità Nazionale e Forze Armate, La Russa: esempio di coraggio

La bandiera italiana sventola in modo particolare il 4 novembre nella Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Il messaggio dell'assessore regionale in occasione del 4 novembre 2025

“In questa giornata rendiamo onore a tutte le donne e a tutti gli uomini che, con disciplina, sacrificio e coraggio, servono l’Italia indossando un’uniforme. Il loro impegno quotidiano, anche in Regione Lombardia, è presidio di sicurezza, libertà e solidarietà: a loro va la mia più profonda gratitudine. Le Forze Armate rappresentano un esempio di unità, disciplina e amore per la Patria, valori che dobbiamo custodire e tramandare alle nuove generazioni”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

