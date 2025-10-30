Presentato in Regione il libro ‘Eroi al valor militare di Milano’

Rendere omaggio alle gesta di chi ha incarnato i più alti valori per la patria. Questi i contenuti del libro ‘L’oro degli eroi al valor militare di Milano Città metropolitana‘, presentato a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. Il volume, edito dalla Sezione di Milano UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) e realizzato grazie al bando regionale ‘Contributi a favore delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle Forze dell’Ordine’, rappresenta quindi un unicum nel suo genere. Per la prima volta, infatti, è raccolta e documentata l’illustre storia delle Medaglie d’Oro al valore Militare della Città metropolitana di Milano.

I partecipanti alla conferenza del libro ‘Eroi al valor militare di Milano’

Alla conferenza stampa presenti anche Elio Pedica (Maggiore Commissario Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, Presidente UNUCI – Delegazione Lombardia), Enzo Repossi (Tenente Trasmissioni, autore del libro) e Carmine Sepe (Generale di Brigata, Comandante del Comando Militare Esercito Lombardia).

La Russa: orgogliosi di sostenere le associazioni combattentistiche e d’arma

“Con questo volume – ha sottolineato l’assessore La Russa – rendiamo omaggio a chi hanno incarnato i valori più alti di coraggio, sacrificio e amore per la Patria. Milano e la sua area metropolitana hanno dato un contributo straordinario alla storia militare italiana. Ricordare le loro gesta significa trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio di memoria e identità che non deve andare perduto”.

“Come Regione – ha concluso La Russa –, siamo orgogliosi di sostenere le associazioni combattentistiche e d’arma. Sono realtà che continuano a custodire e diffondere questi valori. E lo fanno anche attraverso progetti come questo, che uniscono ricerca storica e testimonianza civile“.

Il volume è stato realizzato con fondi regionali a sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle Forze dell’ordine del territorio. Per il 2025 le risorse hanno una dotazione finanziaria complessiva di 543.000 euro per un totale di 49 progetti presentati.