Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-VALLI PREALPINE, ASSESSORE SERTORI: SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA

PIENA ATTUAZIONE A STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE ‘COMUNITÀ SOSTENIBILI: SUPPORTO ALLO SVILUPPO AMBIENTALE E AI SERVIZI DI PROSSIMITÀ IN VALLE SABBIA E ALTO GARDA’

(LNews – Milano, 15 dic) Regione Lombardia e la Comunità Montana di Valle Sabbia hanno firmato l’Accordo di Collaborazione per l’attuazione della Strategia di sviluppo locale ‘Comunità sostenibili: supporto allo sviluppo ambientale e ai servizi di prossimità in Valle Sabbia e Alto Garda’. A darne notizia è l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

L’iniziativa, a fronte di un investimento complessivo di 1.300.000 euro, prevede un finanziamento regionale pari a 1.020.000 euro. La Strategia punta a migliorare la qualità della vita delle comunità montane e rurali della Valle Sabbia e dell’Alto Garda, stimolando nuove attività economiche e offrendo nuovi servizi ai cittadini.

“La riqualificazione di immobili pubblici – dichiara l’assessore regionale Massimo Sertori – permetterà di mettere a disposizione spazi per l’insediamento di nuove imprese dedicate ai servizi turistici e alla valorizzazione delle filiere produttive minori, contrastando lo spopolamento. Gli stessi spazi potranno ospitare servizi a favore della comunità, necessari per rafforzare la coesione sociale locale. Inoltre, l’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili contribuirà agli obiettivi climatici e genererà introiti che saranno reinvestiti in nuovi servizi per la popolazione”.

La Strategia, promossa dalla Comunità Montana di Valle Sabbia in qualità di capofila, coinvolge i Comuni di Gargnano, Lavenone, Pertica Bassa e Sabbio Chiese, oltre alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, e si articola in cinque interventi principali: l’efficientamento energetico e la ristrutturazione di un immobile polifunzionale di Sabbio Chiese, il recupero dell’ex biglietteria del Porto di Fasano a Gardone Riviera, da destinare a spazio di accoglienza turistica e punto informativo per la mobilità sostenibile, la trasformazione di un’ex scuola a Lavenone per finalità sociali, turistiche e ricreative, l’efficientamento energetico con l’installazione di un impianto fotovoltaico di un asilo di Pertica Bassa, la riqualificazione di un edificio scolastico a Muslone da adibire a bar/ristorante.

“Con questa Strategia – continua Sertori – Regione Lombardia intende valorizzare la Valle Sabbia e l’Alto Garda sostenendo le comunità locali attraverso la riqualificazione del patrimonio pubblico, la creazione di nuovi servizi, il rafforzamento delle imprese del territorio e il contrasto allo spopolamento, promuovendo al contempo uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo”. (LNews)

gus

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima