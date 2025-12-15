LNews-VALLI PREALPINE, ASSESSORE SERTORI: SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA

PIENA ATTUAZIONE A STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE ‘COMUNITÀ SOSTENIBILI: SUPPORTO ALLO SVILUPPO AMBIENTALE E AI SERVIZI DI PROSSIMITÀ IN VALLE SABBIA E ALTO GARDA’

(LNews – Milano, 15 dic) Regione Lombardia e la Comunità Montana di Valle Sabbia hanno firmato l’Accordo di Collaborazione per l’attuazione della Strategia di sviluppo locale ‘Comunità sostenibili: supporto allo sviluppo ambientale e ai servizi di prossimità in Valle Sabbia e Alto Garda’. A darne notizia è l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

L’iniziativa, a fronte di un investimento complessivo di 1.300.000 euro, prevede un finanziamento regionale pari a 1.020.000 euro. La Strategia punta a migliorare la qualità della vita delle comunità montane e rurali della Valle Sabbia e dell’Alto Garda, stimolando nuove attività economiche e offrendo nuovi servizi ai cittadini.

“La riqualificazione di immobili pubblici – dichiara l’assessore regionale Massimo Sertori – permetterà di mettere a disposizione spazi per l’insediamento di nuove imprese dedicate ai servizi turistici e alla valorizzazione delle filiere produttive minori, contrastando lo spopolamento. Gli stessi spazi potranno ospitare servizi a favore della comunità, necessari per rafforzare la coesione sociale locale. Inoltre, l’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili contribuirà agli obiettivi climatici e genererà introiti che saranno reinvestiti in nuovi servizi per la popolazione”.

La Strategia, promossa dalla Comunità Montana di Valle Sabbia in qualità di capofila, coinvolge i Comuni di Gargnano, Lavenone, Pertica Bassa e Sabbio Chiese, oltre alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, e si articola in cinque interventi principali: l’efficientamento energetico e la ristrutturazione di un immobile polifunzionale di Sabbio Chiese, il recupero dell’ex biglietteria del Porto di Fasano a Gardone Riviera, da destinare a spazio di accoglienza turistica e punto informativo per la mobilità sostenibile, la trasformazione di un’ex scuola a Lavenone per finalità sociali, turistiche e ricreative, l’efficientamento energetico con l’installazione di un impianto fotovoltaico di un asilo di Pertica Bassa, la riqualificazione di un edificio scolastico a Muslone da adibire a bar/ristorante.

“Con questa Strategia – continua Sertori – Regione Lombardia intende valorizzare la Valle Sabbia e l’Alto Garda sostenendo le comunità locali attraverso la riqualificazione del patrimonio pubblico, la creazione di nuovi servizi, il rafforzamento delle imprese del territorio e il contrasto allo spopolamento, promuovendo al contempo uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo”. (LNews)

