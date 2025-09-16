Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Sport
Talento 2025, accordo con Fidal per formare futuri campioni d’atletica

'Talento 2025' è l'accordo tra Regione Lombardia e Fidal Lombardia che concede Borse di studio per i giovani atleti tra i 15 e i 23 anni.

Picchi: Regione Lombardia investe sulla crescita dei  giovani atleti

‘Talento 2025 – Formiamo i campioni di domani‘ è l’accordo tra Regione Lombardia e Fidal (Federazione italiana atletica leggera) Lombardia che concede Borse di studio per i giovani tra i 15 e i 23 anni tesserati Fidal purché non appartenenti ai Corpi militari. L’intesa rafforza lo stanziamento dello scorso anno portando così il contributo da 40.000 a 60.000 euro.

Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani con gli atleti under 23 della Fidal.‘Talento 2025’ accordo con Fidal per atleti under 23

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare e accompagnare gli atleti lombardi under 23 nel loro percorso di crescita sportiva e personale. Le ‘Borse’ serviranno a sostenere l’attività sportiva, a coprire le cure in caso di infortunio e a finanziare la partecipazione alle competizioni internazionali per i più meritevoli.

Regione Lombardia investe sui giovani talenti sportivi

“Regione Lombardia con questo accordo  – ha spiegato Federica Picchi sottosegretario a Sport e Giovani della Regione Lombardia – investe sui  giovani talenti. Offre, infatti,  non solo un sostegno economico, ma anche gli strumenti per crescere come persone oltre che come atleti. La dotazione poi è stata incrementata, in termini di risorse, anche per gli straordinari risultati raggiunti dalla squadra lombarda di atletica U20 ai Campionati europei. La nostra Regione è davvero un vivaio straordinario che continua a dare lustro all’Italia”.

Formazione personale e sportiva

Un altro pilastro dell’accordo è la formazione. Gli atleti selezionati infatti prenderanno parte a un percorso dedicato per acquisire competenze utili dentro e fuori dal campo con moduli su gestione della carriera scolastica e sportiva,. Impareranno anche l’utilizzo consapevole dei media e dei social, la cura della propria immagine e delle relazioni interpersonali.

 

