LNotizie-Video. Aerospazio, in Lombardia cinque nuove collaborazioni industriali tra Leonardo e le PMI per rafforzare la filiera

Presentati i risultati del programma ‘Crescere Insieme’: investimenti iniziali per circa 10 milioni di euro e un valore industriale stimato fino a 300 milioni nell’arco di trent’anni.

(LNotizie – Milano, 06 lug) Cinque nuove collaborazioni industriali tra Leonardo e altrettante PMI lombarde rafforzano la filiera nazionale del volo verticale. Le iniziative coinvolgono imprese delle province di Varese, Como e Brescia e rappresentano i primi risultati concreti in Lombardia del programma ‘Crescere Insieme’, nato per sviluppare competenze, innovazione e capacità produttiva della filiera aerospaziale italiana.

Il bilancio del progetto è stato presentato a Palazzo Lombardia dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e dal condirettore generale e managing director della Divisione Elicotteri di Leonardo Gian Piero Cutillo, nel corso dell’evento ‘L’impatto del programma Crescere Insieme in Regione Lombardia’.

A due anni dalla presentazione del programma a oltre 120 imprese lombarde, la conferenza stampa ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle opportunità che Leonardo continua a creare per il sistema produttivo regionale, favorendo investimenti, sviluppo di competenze e percorsi di crescita industriale.

‘Crescere Insieme’ è l’iniziativa con cui Leonardo, attraverso la Divisione Elicotteri, rafforza la filiera nazionale del volo verticale coinvolgendo imprese italiane nella progettazione e produzione di componenti destinati ai propri elicotteri civili. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio di competenze industriali e tecnologiche presente nel Paese, incrementarne la capacità produttiva, ridurre la dipendenza da forniture estere e sostenere la competitività dell’industria nazionale.

A oggi il programma ha coinvolto oltre 800 imprese in 11 regioni italiane, dando vita a 20 collaborazioni industriali.

“Si tratta di un progetto – ha spiegato l’assessore Guidesi – dal valore doppio: da un lato stabilizziamo la presenza di Leonardo in Lombardia attraverso il rafforzamento della filiera con nuovi fornitori lombardi di beni e servizi; dall’altro ai nuovi fornitori diamo possibilità di lavoro, indotto e un rapporto con un partner strategico per il supporto di innovazione. Regione Lombardia ha svolto un ruolo di connettore e rafforzerà questo ruolo con maggiore protagonismo e attraverso strumenti finanziari”.

“Crescere Insieme – ha dichiarato Gian Piero Cutillo – traduce in azioni concrete la visione industriale di Leonardo: investire sulla filiera significa aumentare la capacità produttiva del Gruppo e, al tempo stesso, sviluppare competenze e rafforzare l’autonomia tecnologica del Paese nei settori strategici. Gli accordi presentati oggi dimostrano che, quando grande impresa, PMI e istituzioni lavorano insieme, si generano investimenti, innovazione, crescita industriale e occupazione qualificata. È questo il modello con cui Leonardo intende continuare a creare valore per i territori e contribuire a un sistema industriale nazionale sempre più solido e competitivo”.

In Lombardia il programma compie oggi un ulteriore passo avanti con l’avvio di cinque nuove collaborazioni industriali, che coinvolgono imprese delle province di Varese, Como e Brescia.

Nel loro complesso, le iniziative genereranno forniture annue stimate tra gli 8 e i 10 milioni di euro, per un valore industriale complessivo compreso tra 250 e 300 milioni di euro nell’arco di trent’anni, a fronte di circa 10 milioni di euro di investimenti iniziali condivisi tra Leonardo e le aziende coinvolte.

Tra i progetti di maggiore rilievo figura la partnership tra Dell’Orto (Cabiate, Como) e Tema Avio (Somma Lombardo, Varese) per lo sviluppo di batterie starter al litio destinate agli elicotteri Leonardo. L’iniziativa consentirà un significativo avanzamento tecnologico rispetto alle tradizionali batterie al nichel-cadmio, contribuendo a sviluppare in Italia una competenza industriale oggi non disponibile in questo settore.

Completano il quadro le collaborazioni con Brancaro Industries (Cardano al Campo, Varese), Pariani (Ferno, Varese), Tema Avio (Somma Lombardo, Varese) e OMB Saleri (Brescia), impegnate nello sviluppo di nuovi componenti e sistemi destinati agli elicotteri Leonardo.

L’impatto del programma si misura anche nella capacità di generare nuovi investimenti produttivi sul territorio. Ne è un esempio Poggipolini, già partner di Crescere Insieme, che a seguito della collaborazione avviata con Leonardo nel 2025, ha investito sullo stabilimento di Mornago (Varese) per realizzare una nuova linea dedicata alla produzione di giunti meccanici per elicotteri.

I risultati presentati oggi rappresentano una nuova tappa di un percorso destinato a proseguire. Ulteriori collaborazioni industriali sono già in fase di valutazione e sviluppo, a conferma del valore della collaborazione tra Regione Lombardia e Leonardo nel rafforzare la filiera nazionale del volo verticale, sostenere la competitività del sistema produttivo e promuovere una crescita industriale sempre più solida e innovativa. (LNotizie)

Video a questo link (https://www.swisstransfer.com/d/731765dc-468c-4ee8-84e7-3d88b67c993e).

Continene:

Intervista all’assessore regionale Guido Guidesi

Intervista al vice presidente Gian Piero Cutillo

red