Al via dal 12 gennaio 2026 il programma ‘Agrifood Basket Bond’, che stanzia fino a un massimo di 75 milioni di euro di Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, e Mediocredito Centrale – in qualità di investitori – a favore della competitività e della crescita delle PMI della filiera dell’agroalimentare in Lombardia.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 12 gennaio 2026 come previsto dall’Avviso alle imprese pubblicato sul sito di Finlombarda (sezione Prodotti e Servizi) nella pagina dedicata all’iniziativa.

Chi può partecipare

Possono partecipare all’iniziativa le PMI (con esclusione delle micro – imprese), costituite in forma di società di capitali, con almeno una sede operativa in Lombardia e operanti nei settori agrifood (produzione, trasformazione e commercializzazione), che intendono emettere un minibond (di importo compreso tra 1 e 3,75 milioni di euro) per finanziare la propria operatività (per investimenti o spese correnti).

Il programma si avvale della garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI, agevolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si traduce per le imprese emittenti in condizioni finanziarie più vantaggiose.

Beduschi: ‘Agrifood Basket Bond’ 2026 opportunità per filiera

“’Agrifood Basket Bond’ – ha dichiarato Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia – rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la filiera agroalimentare lombarda, offrendo alle nostre imprese accesso al credito a condizioni più favorevoli. Sostenere gli investimenti significa sostenere redditività, occupazione e innovazione: elementi indispensabili per mantenere la leadership produttiva della Lombardia e accompagnare le nostre imprese in un percorso di crescita strutturata e duratura”.

Mascetti (Finlombarda): confermiamo impegno per il settore

“Finlombarda – ha sottolineato Andrea Mascetti, presidente di Finlombarda – conferma il suo impegno, al fianco di Regione Lombardia, a favore del sistema agroalimentare lombardo, primo a livello nazionale e tra i più rilevanti in Europa sia per dimensione, performance produttive e professionalità, sia per capacità di coniugare tradizione, innovazione e alta qualità”.

Minotti (Mediocredito Centrale): sostegno alla crescita e aiuto alle PMI

“Il programma ‘Agrifood Basket Bond’ – ha sottolineato Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale – rappresenta un sostegno concreto alla crescita favorendo l’accesso delle PMI al mercato dei capitali attraverso l’emissione di minibond. In questo progetto MCC mette a disposizione la sua esperienza nella strutturazione di operazioni di finanza innovativa a supporto dell’economia reale, per contribuire insieme a Finlombarda e alla Regione a rafforzare la competitività delle imprese agroalimentari lombarde”.