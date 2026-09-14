Regione Lombardia mette in campo nuove risorse per intensificare gli interventi di manutenzione ordinaria negli edifici e case Aler a Milano. Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Si tratta di 345.000 euro da investire entro la fine del 2026 per le necessità di manutenzione ordinaria più urgenti, il presidio dei quartieri e la sicurezza degli stabili. I fondi danno concretezza a un emendamento condiviso tra maggioranza e minoranza approvato dal Consiglio regionale in sede di assestamento di bilancio.

La delibera stabilisce che il piano operativo presentato da Aler Milano, dove vengono esplicitate le priorità di utilizzo e le effettive azioni da realizzare, dovrà essere avviato e completato entro il 2026.

Case Aler Milano, Franco: integrazione di risorse che testimonia l’impegno tangibile di Regione

“Garantire interventi manutentivi puntuali è fondamentale – sottolinea l’assessore Franco – per la qualità della vita dei cittadini che vivono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questa integrazione di risorse testimonia una volta di più l’impegno tangibile di Regione: in questo senso ringrazio il Consiglio per la sensibilità dimostrata. Il tema della manutenzione ordinaria è centrale nella ‘Missione Lombardia’, ovvero il piano di rilancio delle politiche abitative regionali”.

“Oltre ad assicurare fondi ad Aler – prosegue l’assessore –, abbiamo voluto potenziare in questi anni il cosiddetto servizio di ‘Pronto intervento’, strategico rispetto al rapporto di fiducia con gli inquilini e utile per dare un segnale ai vandali e a chi non rispetta il bene pubblico”.

Lo stanziamento odierno segue quello di 400.000 euro approvato, sempre a favore di Aler Milano, per potenziare la vigilanza armata nei quartieri maggiormente a rischio. “Gli sforzi di Regione sul fronte delle politiche abitative proseguono a tutto campo – evidenzia Franco – sono costanti e puntano a migliorare la qualità dell’abitare nel suo complesso, dispiegando fondi e progettualità. Andiamo avanti con determinazione”.