Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico

Nuove risorse per la manutenzione degli edifici Aler di Milano

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Franco, ha destinato altri 10 milioni ad Aler Milano e Pavia-Lodi per famiglie in difficoltà

Franco: garantire interventi puntuali è fondamentale per la qualità di vita

Regione Lombardia mette in campo nuove risorse per intensificare gli interventi di manutenzione ordinaria negli edifici e case Aler a Milano. Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Si tratta di 345.000 euro da investire entro la fine del 2026 per le necessità di manutenzione ordinaria più urgenti, il presidio dei quartieri e la sicurezza degli stabili. I fondi danno concretezza a un emendamento condiviso tra maggioranza e minoranza approvato dal Consiglio regionale in sede di assestamento di bilancio.

La delibera stabilisce che il piano operativo presentato da Aler Milano, dove vengono esplicitate le priorità di utilizzo e le effettive azioni da realizzare, dovrà essere avviato e completato entro il 2026.

Case Aler Milano, Franco: integrazione di risorse che testimonia l’impegno tangibile di Regione

In foto l’assessore regionale alla Casa Paolo Franco: il suo commento sulle nuove risorse previste per la manutenzione ordinaria del piano case Aler Milano“Garantire interventi manutentivi puntuali è fondamentale – sottolinea l’assessore Franco – per la qualità della vita dei cittadini che vivono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questa integrazione di risorse testimonia una volta di più l’impegno tangibile di Regione: in questo senso ringrazio il Consiglio per la sensibilità dimostrata. Il tema della manutenzione ordinaria è centrale nella ‘Missione Lombardia’, ovvero il piano di rilancio delle politiche abitative regionali”.

“Oltre ad assicurare fondi ad Aler – prosegue l’assessore –, abbiamo voluto potenziare in questi anni il cosiddetto servizio di ‘Pronto intervento’, strategico rispetto al rapporto di fiducia con gli inquilini e utile per dare un segnale ai vandali e a chi non rispetta il bene pubblico”.

Lo stanziamento odierno segue quello di 400.000 euro approvato, sempre a favore di Aler Milano, per potenziare la vigilanza armata nei quartieri maggiormente a rischio. “Gli sforzi di Regione sul fronte delle politiche abitative proseguono a tutto campo – evidenzia Franco – sono costanti e puntano a migliorare la qualità dell’abitare nel suo complesso, dispiegando fondi e progettualità. Andiamo avanti con determinazione”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima