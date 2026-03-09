Pavia, alloggi Aler a infermieri e personale sanitario dell’Asst

Dieci abitazioni a canone concordato per il personale sanitario dell’Asst Pavia nei Comuni di Voghera e Rivanazzano Terme. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. Obbiettivo del provvedimento è fornire alloggi di proprietà di Aler Pavia Lodi a infermieri, personale sanitario e operatori sociosanitari rafforzandone la presenza nell’area di competenza dell’Asst.

Il modello virtuoso della ‘Missione Lombardia’

“Con questa iniziativa – evidenzia l’assessore Franco – vogliamo offrire un sostegno concreto al personale sanitario che ogni giorno garantisce servizi fondamentali ai cittadini. Mettere a disposizione alloggi a canone concordato significa non solo facilitare la permanenza e l’arrivo di infermieri e operatori sociosanitari sul territorio pavese, ma anche rafforzare la capacità dell’Asst locale di rispondere ai bisogni della comunità”.

“Allo stesso tempo – prosegue l’assessore – valorizziamo il patrimonio abitativo pubblico di Aler destinando i proventi dell’assegnazione alla manutenzione degli stabili. È il modello virtuoso della ‘Missione Lombardia’: la prima Regione d’Italia ad aver strutturato un piano per l’housing sociale”.

La distribuzione degli alloggi Aler assegnati all’Asst Pavia

I dieci appartamenti sono così distribuiti: 8 a Voghera (via Luigi Barbieri e via Salvo d’Acquisto) e 2 a Rivanazzano Terme (via Tiziano). I proventi derivanti dalla valorizzazione, della durata di 10 anni, saranno utilizzati per la manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà di Aler Pavia Lodi.