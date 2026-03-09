Logo Regione Lombardia

Pavia, alloggi Aler a infermieri e personale sanitario dell’Asst

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Paolo Franco, ha assegnato 10 alloggi Aler al personale sanitario dell'Asst Pavia

Franco: sostegno concreto a chi garantisce servizi fondamentali per i cittadini

Dieci abitazioni a canone concordato per il personale sanitario dell’Asst Pavia nei Comuni di Voghera e Rivanazzano Terme. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. Obbiettivo del provvedimento è fornire alloggi di proprietà di Aler Pavia Lodi a infermieri, personale sanitario e operatori sociosanitari rafforzandone la presenza nell’area di competenza dell’Asst.

Il modello virtuoso della ‘Missione Lombardia’

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Paolo Franco, ha assegnato 10 alloggi Aler al personale sanitario dell'Asst Pavia“Con questa iniziativa – evidenzia l’assessore Franco – vogliamo offrire un sostegno concreto al personale sanitario che ogni giorno garantisce servizi fondamentali ai cittadini. Mettere a disposizione alloggi a canone concordato significa non solo facilitare la permanenza e l’arrivo di infermieri e operatori sociosanitari sul territorio pavese, ma anche rafforzare la capacità dell’Asst locale di rispondere ai bisogni della comunità”.

“Allo stesso tempo – prosegue l’assessore – valorizziamo il patrimonio abitativo pubblico di Aler destinando i proventi dell’assegnazione alla manutenzione degli stabili. È il modello virtuoso della ‘Missione Lombardia’: la prima Regione d’Italia ad aver strutturato un piano per l’housing sociale”.

La distribuzione degli alloggi Aler assegnati all’Asst Pavia

I dieci appartamenti sono così distribuiti: 8 a Voghera (via Luigi Barbieri e via Salvo d’Acquisto) e 2 a Rivanazzano Terme (via Tiziano). I proventi derivanti dalla valorizzazione, della durata di 10 anni, saranno utilizzati per la manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà di Aler Pavia Lodi.

