LNews-TURISMO. ITB BERLINO, LOMBARDIA SI CONFERMA ATTRATTIVA E IL BILANCIO È MOLTO POSITIVO

(LNews – Berlino, 06 mar) Regione Lombardia protagonista alla 60^ edizione di ITB Berlin, la più importante fiera internazionale B2B dedicata al turismo, che ha visto la partecipazione di oltre 160 Paesi e circa 6.000 espositori, con la presenza di 170.000 visitatori professionali e buyers provenienti da tutto il mondo.

All’interno dello stand nazionale coordinato da Enit, la Regione Lombardia ha promosso la propria offerta turistica incentrata sull’unicità delle esperienze da vivere, ha incontrato operatori e tour operator internazionali e ha consolidato i rapporti con uno dei mercati più importanti per il turismo regionale, quello tedesco. Particolarmente apprezzato il momento dedicato alla grande tradizione musicale italiana grazie alla delegazione del Comune di Cremona e al Museo del Violino, che ha regalato ai presenti l’emozione di ascoltare il violino ‘Golden Bell’ realizzato da Antonio Stradivari nel 1668, portando nel cuore della fiera il Patrimonio Immateriale Unesco.

“ITB Berlin – ha commentato l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari – si conferma un appuntamento strategico per rafforzare il posizionamento internazionale della Lombardia. Il mercato tedesco continua a rappresentare per noi un partner fondamentale e la partecipazione a questa fiera ci consente di consolidare relazioni con operatori e buyer di tutto il mondo”.

“La Lombardia – ha sottolineato – si presenta con un’offerta sempre più esperienziale, sostenibile e innovativa, capace di valorizzare il nostro patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico. Le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale stanno aprendo opportunità importanti per migliorare la gestione dei flussi e rendere il turismo sempre più responsabile e di qualità, a beneficio dei territori e delle comunità locali”.

Dalla fiera è emerso con forza come il turismo globale sia in crescita e stia vivendo una fase di trasformazione, anche grazie all’introduzione delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale per una gestione sempre più efficiente dei flussi, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Grande attenzione è stata dedicata anche al turismo responsabile e ai modelli di business green, considerati strumenti fondamentali per favorire uno sviluppo locale equilibrato. L’attualità internazionale ha inoltre orientato diversi momenti di confronto sul tema della resilienza del settore turistico di fronte alle crisi geopolitiche. (LNews)

