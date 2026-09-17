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San Gerardo di Monza, tredici bambini nati nell’arco di 24 ore

Un neonato che stringe il dito al genitore. Immagine utilizzata per articolo boom di nascite (tredici nati in 24 ore) all'ospedale San Gerardo di Monza

Dato che dà avvio felice a nuovi spazi dell'ospedale dedicati alla nascita

Tredici bambini nati nell’arco di 24 ore: è il dato che ha caratterizzato i primi giorni di attività delle nuove sale parto dell’Ircss San Gerardo dei Tintori di Monza, dove la media giornaliera è di circa sette nascite.

Tredici nati in 24 ore al San Gerardo di Monza

Un dato naturalmente legato alle fisiologiche fluttuazioni quotidiane, ma che assume un significato particolare in una fase storica segnata dal progressivo calo della natalità. Tredici nuovi nati rappresentano così un piccolo segnale di vitalità e un avvio particolarmente felice per i nuovi spazi dedicati alla nascita, aperti il 9 settembre. E, quasi a sottolineare il senso di questo nuovo inizio, proprio quel giorno cadeva la luna nuova di settembre.

Il baby boom come inaugurazione delle nuove sale parto

Le nuove sale parto sono state progettate per offrire ambienti moderni, funzionali e accoglienti, in cui eccellenza clinica, integrazione e umanizzazione delle cure si accompagnano al rispetto della fisiologia della nascita e alla presenza della famiglia.
Particolare valore assume la contiguità con le aree intensive e subintensive della Neonatologia, che favorisce la collaborazione tra i professionisti e rafforza la continuità del percorso assistenziale dedicato alla madre e al neonato. Un modello organizzativo che consente di integrare competenze e professionalità diverse, mettendo al centro la sicurezza, il benessere e le esigenze di ogni mamma e di ogni bambino.

In quanto Ircss, il San Gerardo aggiunge a questa dimensione assistenziale anche quella della ricerca: il confronto quotidiano tra professionisti, assistenza e attività scientifica crea le condizioni per sviluppare nuove conoscenze e individuare nuove possibilità di cura, contribuendo all’innovazione nel campo della salute materno-infantile.

Il trasferimento nella nuova area e la conseguente riorganizzazione delle attività sono stati realizzati grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti i professionisti coinvolti, garantendo in ogni fase la piena continuità assistenziale.

Un dato in controtendenza: +4,1% di nascite nel 2025

Tredici bambini in ventiquattro ore hanno quindi segnato l’avvio delle nuove sale parto: un inizio intenso e una lieta notizia per il San Gerardo, per le famiglie che hanno scelto di affidarsi all’ospedale e per tutta la città di Monza.
Nel 2025 i bimbi nati erano stati 2630, registrando un +4,1% rispetto alle nascite del 2024 con 2526 piccoli venuti alla luce.

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