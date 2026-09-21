Celebrati a Milano i 120 anni della clinica Mangiagalli

“I 120 anni della Mangiagalli non sono soltanto un anniversario importante per Milano e per la Lombardia, ma rappresentano un evento di rilievo nazionale, per tutto ciò che questa struttura ha rappresentato e continua a rappresentare”. Lo ha sottolineato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, intervenuto alle celebrazioni per i 120 anni dalla fondazione della clinica.

Bertolaso a evento su 120 anni clinica Mangiagalli

Bertolaso ha ricordato il ruolo centrale della struttura nel campo della maternità e della salute della donna. Si tratta del primo punto nascita nazionale con oltre 6.000 nuovi nati all’anno (6096 nel 2025). “È definita ‘la culla d’Italia‘ – ha aggiunto l’assessore – e non solo come semplice slogan, ma per il contributo concreto che la Mangiagalli offre alla natalità, in particolare in una fase nella quale il Paese deve affrontare una situazione demografica particolarmente critica. In qualsiasi parte del mondo, quando si parla di nascite e di salute della donna, si pensa immediatamente alla Mangiagalli. Un riconoscimento costruito in 120 anni di attività e che ha trasformato la clinica in un autentico punto di riferimento per la cura, l’assistenza e la ricerca”.

Una struttura sanitaria che guarda al futuro

Nel suo intervento Bertolaso ha inoltre evidenziato la capacità della struttura di guardare al futuro. Nei prossimi mesi, infatti, è previsto il trasferimento dell’attività nel nuovo edificio del Policlinico, un passaggio destinato a rafforzare ulteriormente le funzioni della struttura e a creare nuovi spazi e opportunità per ricerca, formazione, attività clinica, assistenza e cura. “Siamo profondamente orgogliosi – ha dichiarato il presidente del Policlinico di Milano, Marco Giachetti – di celebrare questo traguardo storico. Con l’imminente inaugurazione del nuovo Padiglione Sforza proiettiamo nel futuro questa storia e continuiamo a far crescere un’eccellenza che da oltre un secolo è punto di riferimento per Milano e tutto il Paese. La Mangiagalli ci ricorda da dove veniamo, il nuovo ospedale ci chiede dove vogliamo andare”.