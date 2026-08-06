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Chi ama non abbandona gli animali, appello contro un gesto illegale

Chi ama gli animali non li abbandona : è questo l'appello lanciato dall'assessore di Regione Lombardia Gianluca Comazzi.

Comazzi: oltre che riprovevole è anche un atto punito dalla legge.

Chi ama non abbandona“: è questo l’appello lanciato dall’assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi e da sempre appassionato di animali.

“Anche quest’anno – ha sottolineato l’assessore – ci troviamo ancora una volta a lanciare questo messaggio. Sembra assurdo nel 2026 parlare ancora di abbandono di animali ma, purtroppo, oggi c’è ancora chi lo fa. Credo sia importante battersi per ricordare che oltre ad essere un gesto riprovevole è anche punito dalla legge. La normativa ricorda infatti, all’articolo 544 ter del Codice penale, che non solo è vietato l’abbandono ma anche il maltrattamento è un reato“.

“Chi ama non abbandona gli animali”

“Abbandonare un animale, peraltro – ha continuato l’assessore – è estremamente pericoloso anche per la sicurezza collettiva. Ogni anno, infatti, ci sono numerosi incidenti stradali causati dagli animali che scappano e che attraversando la strada causano anche la morte delle persone“.

“È importante quindi – ha concluso Comazzi – che ognuno faccia la sua parte. Segnalate se sapete che qualcuno vuole abbandonare il suo animale, se vedete questi episodi denunciate“.

 

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