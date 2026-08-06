Fondi per proteggere coltivazioni lombarde da insetti nocivi

Regione Lombardia investe quasi 2,8 milioni di euro per aiutare le imprese agricole a prevenire i danni provocati dagli insetti nocivi e salvaguardare il potenziale produttivo delle coltivazioni. Con il decreto pubblicato giovedì 6 agosto 2026 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Burl) sono stati approvati gli esiti istruttori dell’Intervento SRD06 ‘Investimenti per il ripristino e la prevenzione del potenziale produttivo agricolo’, previsto dal Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della Pac (Politica agricola comune) 2023-2027.

Sostegno alla protezione delle coltivazioni lombarde da danni di insetti nocivi

La misura finanzia l’acquisto e l’installazione di attrezzature destinate a prevenire la diffusione di alcuni tra gli organismi nocivi più dannosi per l’agricoltura lombarda, tra cui Popillia japonica, la cimice asiatica (Halyomorpha halys), la mosca dell’olivo (Bactrocera oleae) e Drosophila suzukii, oltre ad altre specie particolarmente invasive. Sono previsti infatti contributi per reti antinsetto, materiali pacciamanti durevoli per le coltivazioni in vaso e air-pot. Fondi, quindi, anche per macchinari per la distribuzione del pacciamante in pieno campo. Cui si aggiungono quindi attrezzature per i trattamenti insetticidi sui tappeti erbosi, utili al contenimento delle forme larvali di Popillia japonica.

Finanziate 51 domande

Sulle 57 domande complessivamente presentate, 51 sono state infatti ammesse a finanziamento, per un contributo complessivo di oltre 2.805.443 euro.

Beduschi: investiamo nella prevenzione

“Difendere le produzioni agricole – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – significa difendere il reddito delle imprese e la competitività del nostro territorio”.

“Con questo intervento – prosegue – investiamo nella prevenzione, perché è il modo più efficace per limitare i danni causati dagli organismi nocivi e garantire continuità alle nostre produzioni. Regione Lombardia continua a sostenere concretamente gli agricoltori con strumenti che li aiutano ad affrontare sfide sempre più complesse, salvaguardando un patrimonio produttivo che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio”.

La ripartizione dei fondi per provincia

Di seguito ecco quindi la suddivisione delle domande finanziate per provincia con indicazione delle risorse assegnate territorialmente.