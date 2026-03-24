A Bergamo inaugurato il nuovo tram elettrico per la linea T2

Da aprile 2026 è previsto l’inizio delle prove e dei test

“Prosegue il percorso di potenziamento del trasporto pubblico in Lombardia: la nuova linea T2, Bergamo – Villa d’Almè, con mezzi moderni ed efficienti, porterà enormi benefici ad una platea potenziale di 250.000 viaggiatori, implementando i collegamenti tra la Valle Brembana e la città grazie ad un accurato sistema di interconnessione tra diverse modalità di viaggio”.

Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, alla presentazione, da parte di Škoda Group e Tramvie Elettriche Bergamasche (TEB), del nuovo tram Škoda ForCity Classic, veicolo elettrico progettato per la linea tramviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè.

“Si tratta di veicoli elettrici – ha aggiunto Lucente – che rispondono in pieno alle esigenze di una mobilità sempre più sostenibile, efficiente e moderna. Un impegno condiviso da Regione Lombardia, che crede fermamente nella necessità di un trasporto pubblico all’avanguardia. Entro il 2026 entreranno in servizio 1.070 nuovi bus green, con interventi mirati anche alla sicurezza dei mezzi e all’adeguamento dei depositi per le tecnologie elettrico e metano. Ma non solo: anche per l’anno in corso, Regione Lombardia ha deciso di anticipare i fondi a favore delle Agenzie del traporto pubblico locale. Uno stanziamento complessivo di oltre 675 milioni di euro per garantire la continuità di un servizio essenziale per i cittadini e la stabilità economica delle aziende del comparto. Di questi, più di 53 milioni sono destinati all’Agenzia di Bergamo. Un segnale tangibile dell’attenzione delle istituzioni all’efficienza della mobilità”.

L’entrata in servizio della linea T2 avverrà con la messa in funzione di 10 nuovi veicoli elettrici. A partire dal mese di aprile 2026 è previsto l’inizio delle prove e dei test propedeutici all’avvio del pre-esercizio; successivamente, ci sarà l’autorizzazione per la messa in servizio.

I nuovi tram Škoda sono lunghi 33 metri, con una capacità massima di 281 passeggeri. Su ogni mezzo sono previsti 66 posti a sedere. I nuovi veicoli elettrici si integrano ai 14 già in servizio sulla Linea T1 Bergamo-Albino, formando una flotta complessiva di 24 tram che potranno viaggiare su entrambe le linee. Il tram impiegherà 30 minuti da Bergamo a Villa d’Almé.