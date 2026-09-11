LNotizie-Foto. Sport all’aperto, bando da 10 milioni per i Comuni lombardi che riqualificano in aree attrezzate per attività sportiva

Sottosegretario Picchi: portiamo le palestre nelle nostre piazze

(LNotizie – Milano, 11 set) Regione Lombardia investe nello sport all’aria aperta con un piano da 10 milioni di euro destinato alla realizzazione e al potenziamento di aree sportive urbane nei Comuni lombardi. È questo l’obiettivo del bando ‘Aree Sportive Giovani’, presentato oggi al Belvedere di Palazzo Lombardia dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. L’iniziativa punta a valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di aggregazione giovanile, inclusione e riqualificazione urbana.

Alla presentazione sono intervenuti anche il senior banker della direzione commerciale dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc), Andrea Benassi, il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva, la componente di Giunta nazionale del Comitato Paralimpico Italiano (Cip), Linda Casalini e il coordinatore regionale responsabile di Sport e Salute Lombardia, Francesco Toscano.

Sottosegretario Picchi: promuoviamo la cultura sportiva nei Comuni lombardi – “Dopo il bando da 108 milioni di euro dedicato agli impianti sportivi – ha evidenziato il sottosegretario Picchi – abbiamo voluto strutturare e mettere a terra una nuova misura finalizzata alle attrezzature che consentono di praticare attività fisica all’aperto e di trasformare aree urbane in spazi di incontro accessibili a tutti, anche alle persone con diverse abilità. Portiamo le palestre nelle nostre piazze. Lo sport diventa così uno strumento di socialità, prevenzione del degrado e valorizzazione dei quartieri, anche permettendo investimenti accessori in illuminazione e videosorveglianza. Vogliamo promuovere la cultura sportiva nei Comuni lombardi e offrire ai giovani luoghi sicuri in cui praticare attività fisica e ritrovarsi”.

Le risorse: 2 milioni di euro a fondo perduto da parte di Regione Lombardia e 8 milioni da Icsc – “La misura – ha proseguito Picchi – mette a disposizione 2 milioni di euro a fondo perduto da parte di Regione Lombardia, ai quali si aggiungono 8 milioni di euro messi a disposizione dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc). I Comuni beneficiari potranno inoltre richiedere, su base volontaria, un finanziamento a tasso zero per coprire la quota del progetto non finanziata dal contributo regionale”. Il sottosegretario ha inoltre ricordato che in Lombardia sono censiti oltre 13.000 impianti sportivi e oltre 41.000 spazi sportivi dedicati all’attività fisica all’aperto, “numeri che rappresentano una eccellenza sportiva a livello italiano”.

Gli interventi finanziabili dal bando Aree Sportive Giovani – Il bando sostiene la realizzazione di aree sportive all’aperto che prevedano obbligatoriamente almeno un castello calistenico e tre attrezzature fisse per lo sport outdoor, con la possibilità di incrementarne la dotazione. Sono inoltre finanziabili gli interventi complementari destinati a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi, tra cui illuminazione, sistemi di videosorveglianza, pavimentazioni idonee, arredo urbano e piccoli playground per discipline come basket, minibasket e tennistavolo.

Ogni Comune lombardo potrà presentare una domanda di finanziamento, mentre quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti potranno candidare fino a tre progetti distinti. Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma regionale ‘Bandi e Servizi’ dall’1 al 29 ottobre 2026. (LNotizie)

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